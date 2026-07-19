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Al menos tres personas muertas y veinte heridas en un ataque ruso a Járkov

Al menos tres personas han muerto y una veintena han resultado heridas, en un ataque ruso con misiles contra una terminal postal en un suburbio de la ciudad ucraniana de Járkov, informó el jefe de la Administración Militar Regional

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