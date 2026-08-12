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Hondureño deportado a África vive incertidumbre y pide ayuda para regresar a casa

Caren Cáceres, esposa del hondureño deportado Brayan Sánchez, entregó una carta de su marido a la oficina de la representante federal María Elvira Salazar para que abogue por él

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