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Soldados colombianos continúan búsqueda y rescate tras terremoto en Cali

Soldados colombianos continúan este miércoles con las labores de búsqueda y rescate en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto con epicentro en el departamento del Chocó, que dejó graves afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

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