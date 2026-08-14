Sube a 285 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia

Bogotá, Colombia

Asimismo, 2.205 centros educativos presentan daños, 121 edificios colapsaron, 240 centros de salud fueron afectados, al igual que 44 puentes y 73 acueductos. El terremoto, el más fuerte del país en lo que va del siglo, afectó a 15 de 32 departamentos, en especial al Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío, todos en el centro, oeste y suroeste del país. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La UNGRD explicó que hay 426 municipios colombianos que sufrieron algún daño por el terremoto, lo que equivale al 38 % de los 1.103 que componen el país.