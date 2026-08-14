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Sicarios matan a Suani Aguilera y hieren a su hermana en Tegucigalpa

Ambas mujeres salieron en su vehículo la noche del jueves con rumbo a la colonia Kennedy para comprar comida y, cuando regresaban hacia el sector de El Sitio, fueron atacadas a disparos

Sicarios matan a Suani Aguilera y hieren a su hermana en Tegucigalpa

Suani Waleska Aguilera perdió la vida en el lugar, mientras su hermana fue trasladada a un centro asistencial tras resultar gravemente herida.
TEGUCIGALPA

Una mujer perdió la vida y su hermana resultó gravemente herida luego de ser atacadas a disparos la noche del jueves 13 de agosto cuando se dirigían hacia su casa en el sector de El Sitio, de Tegucigalpa.

La víctima mortal fue identificada como Suani Waleska Aguilera, quien conducía el automóvil en el que se desplazaba junto a su hermana, cuya identidad no ha sido revelada.

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Según información preliminar, las mujeres habían salido de su vivienda y se dirigieron hacia la colonia Kennedy para comprar comida.

Cuando retornaban hacia El Sitio por la carretera que conduce a Santa Lucía, fueron interceptadas por individuos desconocidos que se transportaban en una motocicleta.

Los atacantes dispararon contra el vehículo, provocando que Aguilera perdiera la vida en el lugar.

Su hermana también sufrió heridas de gravedad durante el ataque y fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, quienes posteriormente la trasladaron a un centro asistencial.

Hasta ahora no se ha informado de manera oficial sobre la condición de salud de la mujer que sobrevivió al ataque.

Después del hecho, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y procedieron a asegurar la escena para realizar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades buscan establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar el motivo por el cual las dos mujeres fueron atacadas.

El caso permanece bajo investigación y se espera que las diligencias permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

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Redacción La Prensa
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