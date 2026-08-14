Matan a dos albañiles frente a una iglesia en la colonia Villa Nueva de Tegucigalpa

Tegucigalpa

Según el reporte preliminar, los dos hombres se encontraban trabajando en una cuneta frente a una iglesia cuando sujetos desconocidos irrumpieron en el lugar y, sin mediar palabra, les dispararon a quemarropa en reiteradas ocasiones hasta quitarles la vida.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alexis Erazo Sauceda (31) y José Francisco Amador López (28), quienes realizaban labores de albañilería al momento en que fueron atacados.

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta en horas de la tarde del jueves tras ser atacados a balazos en un sector de la conflictiva colonia Villa Nueva , al oriente de Tegucigalpa.

El violento ataque se registró en presencia de transeúntes, desatando momentos de terror y consternación entre los vecinos de la zona, quienes se resguardaron.

Hipótesis preliminares sugieren que los trabajadores de la construcción habrían sido confundidos por los criminales; sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada de manera oficial por los entes de investigación.

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Tras la alerta del ataque, elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena del crimen y desplegar operativos de saturación en la zona, con el fin de dar con el paradero de los responsables.

Por su parte, personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos.

Las autoridades continúan con las pesquisas correspondientes para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los victimarios.