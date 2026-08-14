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Estudiante muere tras desplomarse mientras realizaba actividad física en el colegio

El joven realizaba actividad física con sus compañeros cuando presentó un fuerte dolor en el pecho y perdió el conocimiento

Estudiante muere tras desplomarse mientras realizaba actividad física en el colegio

Edgar Haziel Nolasco Fiallos cursaba sus estudios en el Instituto Técnico Federico C. Canales, de Jesús de Otoro, Intibucá.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

El estudiante Edgar Haziel Nolasco Fiallos falleció el miércoles 12 de agosto luego de sufrir una complicación de salud mientras realizaba actividad física junto a sus compañeros en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá.

Según la información preliminar, el joven comenzó a presentar un fuerte dolor en el pecho mientras participaba en las actividades.

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Posteriormente, Nolasco Fiallos se desmayó, por lo que fue auxiliado en el lugar por las personas que se encontraban con él.

Debido a su estado de salud, el estudiante fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente referido a un centro hospitalario de Siguatepeque, Comayagua.

Pese a la atención médica recibida, el joven falleció en el centro asistencial. De manera preliminar se indicó que habría sufrido un paro cardíaco, aunque esta versión está a la espera de confirmación de las autoridades.

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Edgar Haziel Nolasco Fiallos cursaba sus estudios en el Instituto Técnico Federico C. Canales de Jesús de Otoro.

El joven era hijo de la reconocida profesora Marcela Fiallos y del señor Edgar Nolasco. La repentina muerte del estudiante ha generado consternación entre familiares y compañeros del colegio donde el joven estudiaba.

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Redacción La Prensa
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