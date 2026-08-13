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Diario DIEZ, HCH y GOTV se unen para transmitir partido Génesis vs Platense

La histórica alianza representa un nuevo paso en la manera de disfrutar y consumir el fútbol de la Liga Nacional de Honduras.

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 21:30 -
  • Kelvin Coello
Diario DIEZ, HCH y GOTV se unen para transmitir partido Génesis vs Platense

Diario DIEZ, HCH y GOTV hacen historia al unir sus plataformas para llevar a los aficionados la transmisión del esperado partido entre Génesis y Platense.
La Paz, Honduras.

Diario Deportivo DIEZ, GOTV y HCH se unen por primera vez en una transmisión que marcará un nuevo hito en el fútbol de Honduras. Será este sábado al llevar en exclusiva el enfrentamiento entre Génesis FC y Platense desde el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.

Esta innovadora propuesta busca ofrecer una nueva dimensión para disfrutar del fútbol de la Liga Nacional de Honduras, brindándole a la afición una opción moderna y accesible para seguir los partidos del campeonato local.

El encuentro marcará el inicio de una era que llega para quedarse en la televisión hondureña. Los aficionados podrán disfrutar del duelo del equipo canino totalmente gratis desde la comodidad de sus hogares a través de la señal de GOTV, canal disponible en las principales empresas de cable del país.

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A nivel nacional, GOTV se encuentra en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo; igual en las diferentes cableras y repetidoras locales de Honduras.

Asimismo, para la fanaticada en el extranjero, el partido se transmitirá en directo y en formato Full HD mediante el canal oficial de YouTube de Diario Deportivo DIEZ.

Este compromiso representa el primer paso de un ambicioso proyecto en el que un equipo de profesionales cualificados llevará cada incidente del encuentro.

Así puedes sintonizar GO TV y disfrutar de la transmisión del partido Génesis vs. Platense. Conoce las diferentes opciones disponibles para no perderte este histórico encuentro de la Liga Nacional de Honduras.

Así puedes sintonizar GO TV y disfrutar de la transmisión del partido Génesis vs. Platense. Conoce las diferentes opciones disponibles para no perderte este histórico encuentro de la Liga Nacional de Honduras.

IMPERDIBLE

La cobertura completa incluirá una previa detallada, el seguimiento minuto a minuto, repeticiones de jugadas claves y una emisión en alta definición. A su vez, los seguidores podrán mantenerse informados en tiempo real por medio de actualizaciones constantes en las plataformas digitales y sitios web de ambos medios.

Grupo OPSA (Organización Publicitaria S.A.), HCH y el Club Génesis FC, buscan romper barreras en el entretenimiento deportivo a partir de la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

Cabe destacar que GRUPO OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región; además de la televisora GOTV.

Para garantizar la máxima calidad informativa del juego Génesis vs Platense de este sábado a las 3.00pm en La Paz por la jornada tres de la Liga Nacional de Honduras, un equipo periodístico de Diario Deportivo DIEZ, HCH y GOTV, se desplazaron con anticipación a la ciudad de La Paz, para brindar una cobertura integral previa al compromiso del club que se convierte en el pionero de esta familia televisiva.

A esta iniciativa también se unen Diario La Prensa y Diario El Heraldo, medios de comunicación que estarán catapultando el proyecto para lograr alcances sin precedentes en esta experiencia deportiva.

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La transmisión ofrecerá un enfoque fresco que combina la potencia del periodismo masivo y digital con la inmediatez de la televisión abierta y las plataformas de streaming en vivo.

En el aspecto deportivo, el Génesis FC llega a este compromiso tras cosechar una victoria y una derrota en sus primeras dos presentaciones del certamen.

Un lindo ambiente predomina en los entrenamientos del Génesis de cara a su partido de este sábado ante Platense.

Un lindo ambiente predomina en los entrenamientos del Génesis de cara a su partido de este sábado ante Platense.

Por su parte, el Platense busca enderezar el rumbo luego de caer en el debut ante Real España e igualar frente a Marathón. Ambos conjuntos prometen un duelo lleno de intensidad sobre el césped, el cual la afición podrá seguir bajo un concepto de transmisión totalmente renovado.

Ficha del Génesis FC vs Platense

Día: Sábado
Hora: 3:00 pm
Estadio: Roberto Suazo Córdova
Transmite: GoTV HCH y YouTube Diario DIEZ.

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Kelvin Coello
Kelvin Coello
Editor DIEZ

Editor digital de deportes de Grupo Opsa con más de 18 años de experiencia en periodismo deportivo. Desde 2007 en Diarion DIEZ.

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