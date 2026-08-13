Dos mujeres son asesinadas en menos de 24 horas en Comayagua y Nacaome, Valle

Comayagua, Honduras

Dos mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en hechos distintos registrados en Comayagua y Nacaome, Valle, donde las víctimas fueron atacadas con arma de fuego, según los reportes preliminares de las autoridades.

Según las primeras investigaciones, Ulloa Hernández se bajó de una motocicleta y comenzó a caminar cuando fue interceptada por un hombre armado , quien le disparó en reiteradas ocasiones. Su cuerpo quedó a la orilla de la vía pública.

La mañana de ayer, Drides Ondina Ulloa Hernández , de 47 años, empleada del área de aseo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en Comayagua.

El segundo crimen ocurrió la noche del miércoles en el barrio Suyapa de Nacaome, Valle. La víctima fue identificada como Lidia Saraí Ávila Flores, de 34 años, conocida cariñosamente como “La Machilla”.

De acuerdo con informes preliminares, personas desconocidas ingresaron a la vivienda de Ávila Flores y le dispararon hasta quitarle la vida. Los atacantes huyeron del lugar después de cometer el crimen.

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En ambos casos, personal del Ministerio Público realizó el reconocimiento y levantamiento de los cuerpos. El cadáver de Ulloa Hernández fue trasladado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa para practicarle la autopsia.

El padre de Ávila Flores manifestó que desconoce las razones por las que su hija fue asesinada. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer los móviles y responsables de ambos crímenes.