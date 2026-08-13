Condenan a 18 años de prisión a hombre que le quitó la vida a enfermera Elvia Gómez

Villanueva, Cortés

A 18 años y nueve meses de prisión fue condenado Daniel Antonio Meraz Cáceres por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su compañera sentimental, Elvia Mercedes Gómez López en una sentencia emitida este jueves 13 de julio en el Edificio Judicial de Villanueva, Cortés.

La sentencia fue dictada por la Jueza de Letras Seccional del Área Penal de Villanueva, quien además estableció la responsabilidad civil derivada del delito cometido contra Gómez López.

Durante el proceso, Meraz Cáceres solicitó la aplicación de una vía alterna, mediante la cual reconoció ante la jueza ser el responsable de la muerte violenta de su compañera sentimental.

El crimen ocurrió el 3 de junio de 2026, en una vivienda de la colonia Santa Fe, en el municipio de San Manuel, Cortés, donde se registró el hecho que terminó con la vida de Gómez López.

De acuerdo con la resolución judicial, el tiempo de la condena comenzó a contabilizarse desde el pasado 10 de junio, fecha en la que Meraz Cáceres fue privado de su libertad y se le impuso la medida cautelar de detención judicial.

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El condenado deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario de El Progreso, salvo que el Instituto Nacional Penitenciario determine su traslado a otro establecimiento.

Con esta sentencia, el órgano jurisdiccional puso fin al proceso mediante el cual se estableció la responsabilidad penal de Meraz Cáceres por el femicidio agravado de Elvia Mercedes Gómez López, además de las obligaciones civiles derivadas del crimen.