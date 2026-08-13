La aficionada más sexy del Platense se confiesa: su historia, trabajo y el secreto que pocos conocían

San Pedro Sula, Honduras

Escarleth Desiré García se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos en los estadios de Honduras. Su pasión por el Platense, su carisma y su presencia en cada partido del equipo porteño la han llevado a ser considerada una de las aficionadas más sensuales del fútbol de Honduras. Originaria de Puerto Cortés, Escarleth tiene 28 años de edad y lleva un buen tiempo creando contenido para las redes sociales. Sin embargo, su historia con el fútbol y el Platense viene de mucho antes de convertirse en una figura viral. Su amor por el conjunto porteño nació desde hace niña y, pese a los buenos y malos momentos que ha vivido el club, asegura que seguirá alentándolo sin importar dónde juegue. Hace más de un año, su vida en las redes sociales dio un giro inesperado. Durante uno de los partidos del Platense, unas fotografías tomadas desde las gradas comenzaron a circular en Facebook y se hicieron virales. Su belleza y la pasión con la que apoyaba al equipo llamaron la atención de miles de usuarios, convirtiéndola en una figura reconocida entre los aficionados del fútbol hondureño. Desde aquel momento, su presencia en los estadios ya no pasó desapercibida. Cada vez que aparece en las gradas para apoyar al cuadro escualo, las miradas se dirigen hacia ella y las cámaras de los aficionados suelen capturar su presencia.

La popular aficionada visitó las instalaciones de Diario LA PRENSA, donde compartió una amena conversación en la que habló sin filtros sobre su vida, su pasión por el Platense, su crecimiento en las redes sociales y las experiencias que ha vivido desde que alcanzó la viralidad. También confesó que algunos futbolistas le han escrito a través de las plataformas digitales. Aunque prefirió mantener sus nombres en secreto, reveló que ha recibido mensajes de jugadores de Honduras, Estados Unidos, Europa y la MLS. Además, la chica aprovechó para aclarar una reciente polémica que la involucró en redes sociales tras su presencia en el estadio Excélsior. Pero no fue la única confesión que dejó la charla: la popular aficionada también reveló una noticia que, seguramente, no será del agrado de un par de sus admiradores, pues reconoció que su corazón ya tiene dueño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

ENTREVISTA CON LA AFICIONADA MÁS SEXY DEL PLATENSE

Cuéntanos quién es Escarleth García y cómo nace tu viralidad en las redes sociales Pues bueno, yo tengo 28 años, soy originaria de Puerto Cortés. Ya hace como cuatro años estoy haciendo contenido en TikTok y en mis diferentes redes sociales, pero el año pasado me fui bastante viral por unas fotos que publicaron. Yo estaba en el estadio, me tomaron unas fotos y las publicaron en Facebook y se fueron muy virales. Entonces así fue como me hice un poquito más conocida.

Tú le debes esa fama entonces al equipo Platense Sí, el equipo de mis amores toda la vida. He ido al estadio, pero ya con esto pues ya fue muy diferente.

Scarlett, cuéntanos qué representa para ti, obviamente, estar en las gradas apoyando a este equipo que te ha dado la viralidad en estas plataformas digitales. Sí, la verdad es que, bueno, yo a pesar de que a veces los resultados del Platense no son los mejores ni los más favorables, yo soy muy orgullosa de ser platensista. Creo que toda mi vida voy a ser del Tiburón y estar en las gradas apoyando a mi equipo siempre es como un sinfín de emoción. ¿Cómo has vivido tu crecimiento? Obviamente, en la popularidad dentro de las redes sociales en este corto proceso. Pues la verdad que yo me lo he disfrutado bastante. A mí me gusta mucho esto de las redes. Como te digo, ya hace muchos años estoy en esto y pues nada, lo disfruto, hago mi contenido y vamos a ver qué pasa más adelante. ¿Qué sentiste la primera vez que te diste cuenta que era viral por aparecer en el estadio? No, la verdad que sí, o sea, me impacté mucho porque no me lo esperaba, obviamente no me lo esperaba, pero fue muy bonito porque, bueno, siempre hubo comentarios buenos, comentarios malos, pero igual la gente siempre es como que tiene ese cariño. Scarlett, tú sabes, el estadio, muchos varones por ahí. ¿Cuántos jugadores te han escrito después de esa viralidad allá en el estadio? ¿Hay famosos jugadores que te han escrito? Sí, la verdad que sí, no lo voy a negar, no voy a mentir, no voy a mentir. Sí hay jugadores de Europa, de aquí, de Estados Unidos, de allá de la MLS, la verdad, pero... ¿Hay nombres o no hay nombres? No, no lo voy a quemar, no lo voy a quemar. ¿Tienen esposa? Algunos, no lo voy a quemar. ¿Hay algún futbolista que te haya coqueteado directamente por redes sociales? Sí, hasta me han comentado, me han escrito. ¿Te consideras la aficionada más famosa del Platense? Desde mi humildad voy a decir que sí. No lo voy a negar, es cierto. ¿Cuál ha sido el mensaje más atrevido que te ha enviado un jugador? Pues que realmente nunca es como que me han escrito de manera inapropiada, siempre es como que: “Hola”, “qué guapa”, cosas así. ¿Qué jugador podría hacerte perder la concentración durante un partido? Un pajarito nos ha dicho que hay coqueteo por ahí con un jugador del Platense. No, no, no, con ninguno del Platense.



¿Qué prefieres, una mirada intensa en el estadio o un mensaje privado después del partido? De parte de algún jugador o aficionado que te encuentre por ahí. La mirada en público. ¿Qué te conquista más, una buena mirada o una conversación o un físico atractivo? Creo que una conversación. Hablar con una persona y sentir que conectar, pues eso es más atractivo.

¿Esto de las redes sociales ha acaparado obviamente tu tiempo? ¿A qué te estás dedicando actualmente aparte de crear contenido? No, yo el 100% de mi tiempo lo dedico a crear contenido y también, como tengo una tienda en línea, pues entonces ya entre las dos cosas es que paso mayormente ocupada. ¿Qué sueño quieres cumplir ahora que eres una influencer reconocida en Honduras? Tengo un sueño y sí es algo que he querido desde hace mucho tiempo antes de dedicarme a las redes. Me gustaría tener una fundación para los perritos de la calle. Soy muy amante de los animales y ese ha sido mi sueño toda la vida. ¿Con tu belleza y obviamente tu silueta has pensado en ser Miss Universo? No. ¿Los certámenes de belleza no son para vos? No, no, nunca me han llamado la atención, la verdad. Bueno, cuéntanos, te hemos visto en las redes sociales con muchos influencers y creadores de contenido también de Honduras y muy famosos. ¿Cómo ha sido la relación con ellos en el estadio, jugando también con la selección femenina de tiktoker hondureño? Sí, la verdad que, bueno, con la mayoría he tenido una buena relación. Creo que no soy amiga íntima de ninguno, pero sí, a la hora de relacionarnos ha estado todo bien con los demás. ¿Quién es el tiktoker más arrogante? ¿Más arrogante? Ay, no sé. Pues fíjate que arrogante, ninguno. ¿Ninguno? Hay muchos que en redes sociales pienso yo que es un personaje, porque en lo personal no son así. ¿No hay ningún roce con una tiktoker? Las mujeres, por naturaleza, tienen ahí la suspicacia de que siempre están criticando. Hay alguito por ahí, pero no voy a mencionar a esa persona. Bueno, bueno, bueno. Chica, ¿natural? ¿Hoy hay una cirugía en tu cuerpo? Sí, yo estoy operada. Cuéntanos un poco los números que te llegan a través de tu contenido. Siempre personas que obviamente están aficionadas dentro de los estadios, que te están esperando ver tu figura ahí apoyando al Platense. ¿De dónde vienen la mayoría de tus seguidores? Bueno, yo no sé realmente porque si la gente del puerto me sigue, porque cuando yo voy al estadio y voy al estadio del puerto, nunca, nunca me he encontrado un seguidor de que “hay Colocha, una foto”, eso. Pero cuando voy a otros estadios de diferentes partes del país, ahí sí. ¿Te gustaría trabajar en el mundo del fútbol o ser presentadora de televisión? Me han llegado oportunidades y propuestas de ser presentadora, pero no futbolística. Y a mí sí me gustaría ser presentadora, pero de fútbol, porque ese tema a mí me fascina toda la vida. Me ha encantado el fútbol y entonces desde que yo jugaba, también tenía como en la mente esa idea. ¿Qué le dirías a quienes aseguran que eres famosa solamente por tu belleza? No, la verdad es que a veces uno en redes solo muestra lo que uno quiere mostrar y las personas no se toman como el tiempo de conocer a detalle cada persona y yo siento que tengo mucho más que dar que solo la apariencia. ¿Cuáles son tus proyectos a largo plazo y obviamente que están pendientes por hacer en este mismo rubro de generar contenido? Pues sí, tengo ahí como que unas colaboraciones pendientes con otros creadores, pero por los momentos así estamos, eso es como mi futuro. ¿Cuál es el lado de tu vida como influencer que la gente no conoce? Como influencer... No sé, es que yo creo que yo en mi red solo muestro como un poco de lo que soy realmente. Sí, es que es bien complicado como mostrar toda la vida de uno en redes sociales porque este rubro es bien criticado, entonces yo me abstengo de mostrar muchas cosas. ¿Hay algún creador de contenido hondureño con quien tengas una amistad especialmente cercana? No, yo creo que... Bueno, con mi amiga. Me llevo muy bien con mi amiga La Toña HN, no sé si la han visto. Yo me llevo bastante bien con La Toña. Creo que de las creadoras y creadores de contenido creo que fue con la que más convivo. ¿Cuál es tu top 5 de creadores de contenido hondureño? Que yo pienso que hacen el mejor contenido. En el top 1 siempre voy a poner a Supremo porque aparte de que es muy criticado, pero Supremo es una muy buena persona. He convivido con él algunas veces y sí, para mí es el top 1 de aquí de Honduras. Me gusta bastante el contenido de otro creador de... creo que él es de Tocoa, se llama Javi HN también. Es muy bueno su contenido. Yo a Shin Fujiyama no lo tomo como parte de los tiktokers porque el contenido de él viene de otras. Pero si ponemos en el top 1 sería Shin. ¿A quién admirás? ¿Puede ser un tiktoker internacional de los que consumís? Obviamente que dirías: “En esa línea quiero mantenerme yo”. Siempre Supremo, que es el más grande de Honduras. Y creo que todos quisiéramos estar en ese lugar que está él. Después del Platense, ¿a qué equipo del fútbol hondureño apoyarías? No sé. Mientras Platense esté en primera división, voy a seguir siendo Platense. Igual cuando el equipo estuvo en segunda división, obviamente yo estuve ahí siempre. Y si admirar, me gusta bastante el Real España por ahí, pero no, no lo apoyo. ¿Qué admirás más de Puerto Cortés? Yo diría que me gusta bastante que es tranquilo. Hay lugares que son un poquito más peligrosos como San Pedro, Tegucigalpa, pero el Puerto siempre, no digo que no hay delincuencia porque en todos lados hay, pero sí es como más tranquilo y la vida es más relajada. Entonces por eso me gusta bastante. ¿Qué mensaje le enviarías a la mujer hondureña? A esa que siempre está en los estadios y que también puede lograr muchas cosas como tú lo has hecho. No, la verdad es que yo siempre les aconsejo, porque hay muchas seguidoras que me escriben y me dicen: “Colocha, esto me gustaría ser como usted” y muchas cosas. Yo siempre les digo que todo se basa en la disciplina, en la constancia, en nunca rendirse, porque en este rubro la mujer es bien discriminada y más cuando somos mujeres bonitas o cuando somos mujeres con bonito cuerpo y cosas así, entonces sí somos bien discriminadas, pero la constancia y seguir intentando las cosas a pesar de que no vayan bien en ese momento creo que es el punto, el punto clave para lograrlo.



¿Cuánto gana Scarlett en las redes sociales? Bueno, es que eso depende, eso depende. Depende del mes. Depende de las constancias que uno ponga en todo. ¿Pero cuánto es lo máximo que ha ganado? ¿5 mil dólares? No, no sé. ¿10 mil dólares? No sé, yo no soy de las que me fijan, “ay, ya no es tanto”, sino que sí, la verdad que como les digo siempre, todo es a base de las constancias. Te llegan marcas también, ¿verdad? Si quieren apoyar. Sí, trabajo con algunas marcas, algunas tiendas, entonces sí, siempre estamos en eso.

¿Cuál sería tu mayor consejo a personas que quieran dedicarse a ser creadores de contenido? Empezar y no tener pena, porque si uno tiene pena de lo que va a decir la gente, de las críticas, entonces uno nunca va a comenzar a hacer algo, entonces todo lo que vayan a hacer háganlo con convicción y sin estar pensando en qué van a decir las demás personas. ¿Te has envuelto en alguna polémica? Bueno, ahorita me quisieron envolver en una, incluso el día lunes creo que me quisieron envolver en una polémica siempre relacionada con el fútbol, porque anduve yo por ahí en el estadio, entonces me quisieron meter en una polémica. Yo llegué bien tarde al estadio y yo llegué y estaba lleno y yo quería pasar, pero como en el estadio Excélsior habrán puesto como unos asientos, que son bastante incómodos por cierto, entonces donde se supone que uno debe de transitar, estaba sentada la gente y yo no podía pasar por ahí, me pasé encima de los asientos y por ahí subieron un video. Pero en buen plan, lo subieron y de esa grabación tomaron una captura y pusieron como que: “Ay, que no hagamos gestos, que gritemos”, que ya me estaban funando por haberme parado en el estadio. Y la pregunta que todos muchos quisieran saber: ¿qué viene ahora para ti tanto en el amor, como en TikTok y en el fútbol? Uy, en el fútbol pues yo me he dedicado a jugar desde que tengo como 12 años, juego en la liga y todas esas cosas, pero de un tiempo para acá yo pues me retiré. Entonces ahorita el fútbol para mí, jugarlo no creo, verlo siempre voy a ir a ver a Platense donde sea. ¿Enamorada? Pues por ahí, pero no le voy a contar. ¿Ya hay alguien que tocó a la puerta de ese corazoncito? Sí, hay alguien por ahí, pero no le voy a contar. ¿Y para las redes sociales? Pues sí, el contenido siempre, mientras esté el apoyo de la gente, siempre voy a seguir creando. Si mañana desaparecieran las redes sociales, ¿qué harías? Pues bueno, como yo soy estudiada, soy contadora, soy perito mercantil y contador público. Entonces nada, yo siempre he trabajado y si ya no salen las redes, pues sigo trabajando.