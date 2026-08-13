Revelan cuál fue la ruta de escape del sicario que ultimó a Marvin Fernández en SPS

El sicario que asesinó al estudiante de Derecho Marvin Omar Fernández huyó de la escena a pie y, tras encontrarse con otro individuo a pocas cuadras, abordó un taxi en el que escapó rumbo al sur de San Pedro Sula, según las videograbaciones analizadas por las autoridades.
Las cámaras de seguridad muestran que, después de cometer el crimen, el pistolero salió corriendo del bufete donde ocurrió el ataque y tomó rumbo al sur. Al llegar a la 5 calle, cambió de dirección hacia el este.
A una cuadra, de acuerdo con las imágenes del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de cámaras de establecimientos comerciales de la zona, otro individuo aparentemente lo esperaba. Ambos se encontraron y caminaron con paso apresurado hacia la 5 avenida.
Una vez en ese sector, los dos sujetos abordaron un taxi y huyeron rumbo al sur de la ciudad. Esta ruta de escape forma parte de las principales líneas de investigación de las autoridades para identificar a los responsables del asesinato.
Las grabaciones también permitieron establecer algunas características físicas y de vestimenta del presunto sicario. El hombre llevaba gorra, una chumpa negra, tenía barba y, según las imágenes, aparentaba ser joven.
El crimen quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad. Según las autoridades policiales, el ataque completo ocurrió en apenas siete segundos. Fernández fue asesinado dentro del bufete de su esposa, quien también es abogada, ubicado en la 6 avenida, entre la 4 y 5 calles suroeste, en el barrio El Centro de San Pedro Sula.
Las imágenes muestran al presunto sicario caminando por la acera de norte a sur sobre la 6 avenida. Posteriormente ingresó al edificio donde funcionaba el bufete y se dirigió directamente hacia el despacho.
Al abrir la puerta, el hombre habría preguntado a Fernández: “Vos sos Óscar”. Seguidamente sacó un arma de fuego que llevaba en una mochila y le manifestó: “Aquí está tu deuda”, antes de dispararle. Tras el ataque, el hombre salió del inmueble y comenzó su huida, siguiendo la ruta que posteriormente lo llevó hasta el taxi en el que abandonó el sector.
Las autoridades manejan como principal hipótesis que el estudiante de Derecho habría sido asesinado por confusión, debido a que el atacante aparentemente buscaba a otra persona.
Hasta el momento, los investigadores aseguran que no cuentan con indicios que apunten hacia otro móvil del crimen. Las pesquisas continúan para determinar quién ordenó el ataque, identificar al pistolero y establecer la identidad de la persona que lo esperaba para facilitar su escape.
Entre los indicios recolectados en la escena figuran dos teléfonos celulares. Los investigadores analizan si uno de estos aparatos pudo haber sido dejado accidentalmente por el homicida durante el ataque.
Mientras avanzan las investigaciones, los familiares de Marvin Omar Fernández realizaron su velatorio. Consultados por periodistas de LA PRENSA, prefirieron no brindar declaraciones sobre el crimen.