Revelan cuál fue la ruta de escape del sicario que ultimó a Marvin Fernández en SPS

Al abrir la puerta, el hombre habría preguntado a Fernández: “Vos sos Óscar”. Seguidamente sacó un arma de fuego que llevaba en una mochila y le manifestó: “Aquí está tu deuda”, antes de dispararle. Tras el ataque, el hombre salió del inmueble y comenzó su huida, siguiendo la ruta que posteriormente lo llevó hasta el taxi en el que abandonó el sector.