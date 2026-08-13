Muere famosa influencer en fatal accidente tras destruir imagen religiosa

La influencer china Jiang Xiaorou murió a los 24 años después de protagonizar un video en el que destruyó una estatua de Guanyin, una figura del budismo conocida como la Diosa de la Misericordia, como parte de un reto para poner a prueba las creencias relacionadas con la superstición.
Tras su fallecimiento, las imágenes volvieron a circular en redes sociales y algunos usuarios relacionaron el accidente que sufrió con aquel episodio, aunque no existe evidencia que establezca una conexión entre ambos acontecimientos.
Jiang, conocida en internet como Jiang Xiaorou, había reunido alrededor de 1.3 millones de seguidores en Douyin, la plataforma china de videos cortos.
Su contenido estaba enfocado en la exploración de edificios abandonados, investigaciones sobre supuestos fenómenos paranormales y desafíos relacionados con creencias populares y supersticiones.
La creadora publicó un video en el que aparecía destruyendo una estatua de Guanyin.
El contenido fue presentado como un experimento contra la superstición, con el propósito de comprobar si las advertencias sobre las posibles consecuencias de faltar al respeto a la figura religiosa se cumplían.
La publicación generó reacciones entre los usuarios. Algunos cuestionaron el acto por considerarlo una falta de respeto hacia una figura de importancia religiosa.
El video permaneció como parte del contenido que identificaba a Jiang con este tipo de retos y, después de su muerte, volvió a ser difundido en diferentes plataformas.
Según los reportes disponibles, Jiang viajaba como pasajera en un vehículo de transporte privado que se desplazaba desde Guangxi hacia Guangzhou durante las primeras horas de ese día, cuando ocurrió el choque.
Un registro médico atribuido al hospital indicó que la influencer sufrió lesiones graves, entre ellas un traumatismo severo, shock hemorrágico, alteraciones en la coagulación, daños en varios órganos y una lesión cerebral de gravedad.