Héctor Ordóñez es el nuevo ministro de Comunicaciones del Gobierno

Tegucigalpa.

Tras destituir a José Augusto Argueta, el presidente Nasry Asfura ha tomado la determinación de nombrar al periodista Héctor Ordóñez como nuevo ministro de Comunicación y Estrategia. Luis Castro, secretario privado del presidente Asfura, le confirmó a LA PRENSA que Ordóñez será el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia en la actual administración.

Ayer, Castro manifestó a este rotativo que la decisión de hacer un cambio "obedece al tema de mejorar las comunicaciones, el ministro José Argueta es un excelente estratega, pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia". A su vez, adelantó que buscaban "una persona con mucha más experiencia en ese sentido", por lo que optaron por el periodista Ordóñez, quien tienen más de tres décadas en la labor periodística. Desde hace varios años, Ordóñez labora para el medio televisivo Abriendo Brecha. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse