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Héctor Ordóñez es el nuevo ministro de Comunicaciones del Gobierno

Luis Castro, secretario privado del presidente Asfura, le confirmó a LA PRENSA que Ordóñez será el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia en la actual administración

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 10:05 -
  • Julio César Cruz
Héctor Ordóñez es el nuevo ministro de Comunicaciones del Gobierno

El periodista Héctor Ordóñez sustituirá a José Argueta.

Tegucigalpa.

Tras destituir a José Augusto Argueta, el presidente Nasry Asfura ha tomado la determinación de nombrar al periodista Héctor Ordóñez como nuevo ministro de Comunicación y Estrategia.

Luis Castro, secretario privado del presidente Asfura, le confirmó a LA PRENSA que Ordóñez será el nuevo titular de Comunicaciones y Estrategia en la actual administración.

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Ayer, Castro manifestó a este rotativo que la decisión de hacer un cambio "obedece al tema de mejorar las comunicaciones, el ministro José Argueta es un excelente estratega, pero necesitamos reforzar el tema de comunicaciones, no solo de estrategia".

A su vez, adelantó que buscaban "una persona con mucha más experiencia en ese sentido", por lo que optaron por el periodista Ordóñez, quien tienen más de tres décadas en la labor periodística.

Desde hace varios años, Ordóñez labora para el medio televisivo Abriendo Brecha.

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En cuanto a José Argueta, fue nombrado el 27 de enero y se mantendrá dentro del gobierno Asfura en otro cargo.

El secretario privado Luis Castro dijo que no será en el servicio exterior, pero siempre dentro de la administración pública.

El ministro de Comunicaciones y Estrategia tiene un salario de 109 mil lempiras mensuales.

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Redacción web
Julio César Cruz

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