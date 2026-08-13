Asfura anuncia entrega de 135 máquinas y prioriza 75 municipios afectados por la sequía

TEGUCIGALPA

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que la próxima semana comenzará la primera entrega de alrededor de 135 máquinas adquiridas por el Gobierno, con prioridad para los 75 municipios más afectados por la sequía. La maquinaria forma parte de una flota de aproximadamente 2,000 equipos que llegarán progresivamente al país para atender diferentes necesidades de infraestructura en las comunidades. “La próxima semana vamos a hacer la primera entrega de equipo, alrededor de 135 máquinas de lo que nos ha venido entre John Deere y Caterpillar”, informó Asfura durante declaraciones a los medios de comunicación. El mandatario explicó que los equipos no serán utilizados únicamente para el mantenimiento de carreteras y caminos, sino también para enfrentar los efectos de la sequía. En ese sentido, pidió a los alcaldes utilizar tractores, bulldozers y retroexcavadoras para la construcción de reservorios de agua que permitan almacenar el recurso durante la temporada lluviosa y disponer de reservas durante el verano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Les he pedido a los alcaldes que dediquen esa máquina a hacer reservorios de agua”, detalló el gobernante. A estas labores se sumará la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), que proporcionará geomembranas para reducir la infiltración y contribuir a conservar el agua almacenada en los reservorios.

Prioridad para 75 municipios

Asfura indicó que los primeros equipos serán destinados principalmente a los 75 municipios identificados como los más afectados por la sequía, con el objetivo de que puedan prepararse durante el invierno y contar con reservas para los meses de mayor escasez. “El equipo que vamos a llevar primero va a ser a estos municipios con sequía para que ellos se puedan preparar para el invierno”, manifestó. Como parte de la respuesta inmediata, el Gobierno también informó sobre la entrega de alimentos en las zonas afectadas. De acuerdo con el mandatario, se están distribuyendo sacos de aproximadamente 160 libras a familias que enfrentan los efectos de la sequía. Otra de las medidas contempla la perforación de pozos para obtener agua. Actualmente, el país cuenta con cuatro máquinas destinadas a estos trabajos y el Gobierno prevé adquirir una quinta antes de que finalice el año.

Recursos para las alcaldías

El presidente también vinculó la entrega de maquinaria con su política de descentralización y apoyo directo a los gobiernos municipales. Asfura señaló que la mayoría de las alcaldías tienen pagadas sus transferencias hasta el 31 de julio y que se trabaja en la programación de un adelanto correspondiente a agosto y septiembre, tras una solicitud presentada por la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon). La intención es que las municipalidades dispongan de recursos económicos, maquinaria y herramientas para responder a las necesidades de sus comunidades, particularmente en las zonas afectadas por la sequía.

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