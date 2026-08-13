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Caos vial por obras de rotonda en el acceso a Los Cármenes durará dos meses más

Ese proyecto y otros trabajos viales complican el tráfico entre el segundo anillo y Los Cármenes afectando también el bulevar del este

  • Actualizado: 13 de agosto de 2026 a las 06:00 -
  • Lisseth García
Caos vial por obras de rotonda en el acceso a Los Cármenes durará dos meses más

La construcción de la rotonda en la intersección entre la carretera a Los Cármenes y las colonias Los Naranjos y Santa Marta está generando caos vehicular.

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

El corredor entre el segundo anillo y Los Cármenes, en el noreste de la ciudad, se ha convertido en un calvario para los conductores, quienes se quejan por el tráfico en la zona.

La situación también afecta a quienes transitan por el bulevar del este y se dirigen hacia Santa Marta, Santa Isabel, Lomas de San Juan y otras colonias ubicadas en el sector.

La situación se ha vuelto crítica en los últimos días y es producto de la construcción de una rotonda en la intersección de la calle a Los Cármenes y el desvío al sector de Los Naranjos y Santa Marta.

Como si esto fuera poco, la falta de educación vial de muchos conductores, que hacen hasta doble fila en un solo carril, los choques y los trabajos de construcción ocasionan un verdadero caos en esa zona, donde hay urbanizaciones, colonias, centros educativos y plazas comerciales.

Muchos conductores están tomando como vía alterna el bordo de Los Naranjos para caer justamente donde se construye la rotonda, tratando de evadir el tráfico que se forma desde el segundo anillo hasta ese punto, pero esto está provocando más caos.

“Entendemos el retraso por la construcción que vemos va lenta pero, la municipalidad o Vialidad y Transporte deben poner policías en esa zona para dar vía porque a veces son las 10 de la noche y no hemos llegado a nuestras casas”, dice Juan Lara.

Lara explica que la cantidad de carros ha incrementado en la zona y que están conscientes de la necesidad de ampliar esas calles, pero tienen sus dudas sobre si realmente una rotonda será funcional.

Las autoridades municipales piden a los conductores paciencia y educación vial pues en esa zona sólo hay un carril habilitado.

Las autoridades municipales piden a los conductores paciencia y educación vial pues en esa zona sólo hay un carril habilitado.

 (Lisseth Garcíaa)

Un proyecto de L29 millones

Desde el año pasado, la municipalidad adjudicó a la empresa Dieck la obra, que contempla la pavimentación de 13,881.44 metros cuadrados con concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor, señalización vial completa, líneas continuas y discontinuas.

También pasos peatonales tipo cebra, vialetas y señales restrictivas, además de la construcción de 507.95 metros lineales de bordillos pintados para ordenar el tránsito vehicular y peatonal.

También incluye 169 metros cuadrados de acero, muros de contención de 1,50 metros de altura por 40 metros de longitud y la construcción de una rotonda como solución vial para facilitar una circulación más fluida y segura.

El proyecto también incluye la reubicación de postes del sistema eléctrico, con todas las gestiones técnicas y administrativas necesarias para su correcta ejecución. Aún falta por reubicar postes y el proyecto ya lleva más de ocho meses en ejecución.

Con esta obra, que ronda los L29 millones, la municipalidad no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también impulsar la reactivación económica y la calidad de vida de los habitantes de la Aldea El Carmen.

El gerente de infraestructura municipal, Luis Beltrán, explicó que la compañía Dieck es la que ejecuta el proyecto y que esos trabajos durarán dos meses como mínimo.

“Esos trabajos llevan su tiempo porque se va preparando el terreno y fundiendo y se está trabajando en ello”, dijo Beltrán.

Pidió a los conductores comprensión, pues es un proyecto que fue solicitado por ellos mismos y el objetivo es dar fluidez al tráfico en esa zona.

Los conductores se quejan pues están tardando hasta cuatro horas para llegar del centro a las colonias del sectoren el noreste de la ciudad.

Los conductores se quejan pues están tardando hasta cuatro horas para llegar del centro a las colonias del sectoren el noreste de la ciudad.

 (Lisseth Garcia)

Piden paciencia a los conductores

“Tenemos que tener paciencia porque todos los proyectos generan problemas de tráfico durante la construcción, hay sólo un carril habilitado en estos momentos y la educación vial es fundamental en estos casos”, explicó el funcionario.

En ese corredor, justo en la intersección del segundo anillo y el acceso a Los Carmenes, también se construye un intercambiador a cargo de Siglo 21.

Los trabajos están detenidos en este momento en la zona porque la municipalidad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) trabajan en la liberación de los derechos de vía.

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Melina Martínez, directora de proyectos de Siglo 21, explicó que, una vez liberada el área, se retomarán los trabajos.

“Ya se tiene un avance de más del 80 por ciento y en par de meses estaríamos finalizando la obra”, explicó.

“Para poder hacer el retorno necesitamos el derecho de vía liberada, por ello estamos con los trabajos retrasados”, indicó.

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Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

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