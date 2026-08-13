Caos vial por obras de rotonda en el acceso a Los Cármenes durará dos meses más

San Pedro Sula, Honduras

El corredor entre el segundo anillo y Los Cármenes, en el noreste de la ciudad, se ha convertido en un calvario para los conductores, quienes se quejan por el tráfico en la zona.

La situación también afecta a quienes transitan por el bulevar del este y se dirigen hacia Santa Marta, Santa Isabel, Lomas de San Juan y otras colonias ubicadas en el sector.

La situación se ha vuelto crítica en los últimos días y es producto de la construcción de una rotonda en la intersección de la calle a Los Cármenes y el desvío al sector de Los Naranjos y Santa Marta.

Como si esto fuera poco, la falta de educación vial de muchos conductores, que hacen hasta doble fila en un solo carril, los choques y los trabajos de construcción ocasionan un verdadero caos en esa zona, donde hay urbanizaciones, colonias, centros educativos y plazas comerciales.

Muchos conductores están tomando como vía alterna el bordo de Los Naranjos para caer justamente donde se construye la rotonda, tratando de evadir el tráfico que se forma desde el segundo anillo hasta ese punto, pero esto está provocando más caos.

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“Entendemos el retraso por la construcción que vemos va lenta pero, la municipalidad o Vialidad y Transporte deben poner policías en esa zona para dar vía porque a veces son las 10 de la noche y no hemos llegado a nuestras casas”, dice Juan Lara.

Lara explica que la cantidad de carros ha incrementado en la zona y que están conscientes de la necesidad de ampliar esas calles, pero tienen sus dudas sobre si realmente una rotonda será funcional.