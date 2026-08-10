De las aulas de la escuela de música Victoriano López a estudiar en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

El talento formado en la Escuela de Música Victoriano López continúa trascendiendo las fronteras de Honduras. La institución se ha convertido en un semillero de artistas. Siete egresados ​​de las promociones 2022, 2023 y 2024 han emprendido una nueva etapa en su formación artística y profesional en Estados Unidos, donde buscan perfeccionar sus conocimientos y ampliar sus oportunidades en el campo musical. Los jóvenes, formados en especialidades como trompeta, violín, violonchelo, viola, corno francés y oboe, lograrán acceder a oportunidades de formación internacional luego de completar procesos de admisión y selección que incluirán audiciones y diferentes evaluaciones de sus capacidades musicales. Rafael Flores, presidente de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, dio la buena noticia y explicó que uno de los destinos de esta nueva generación de músicos hondureños es Natchitoches, Estados Unidos, donde continuarán sus estudios musicales. Explicó que para acceder a las becas, los estudiantes debían cumplir un proceso que comenzó con la solicitud de admisión a la universidad, posteriormente presentó la solicitud correspondiente a la beca o audición de Música y fueron convocados a la audición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“La evaluación varía de acuerdo con el área o especialidad musical del aspirante y permite a la facultad conocer sus capacidades técnicas y artísticas”, dijo Flores. Luego de las audiciones, la facultad evaluó el desempeño de cada estudiante y, de acuerdo con los resultados, recomendó la asignación de la beca. La oferta posteriormente se formaliza mediante un contrato en el que quedan establecidas las condiciones que debe cumplir el beneficiario durante su formación. Es importante señalar que estas becas no cubren el 100% de los costos de formación, por lo que los estudiantes deben asumir parte de los gastos relacionados con sus estudios. Aun así, representan una oportunidad importante para que jóvenes músicos hondureños puedan continuar su preparación en instituciones de educación superior en el extranjero.

Generaciones que cruzan fronteras

Entre los egresados ​​de la Promoción 2022 se encuentra Héfsiba Rivera Lara, formada como trompetista; Leonardo Lagos, violinista, y Andy García, quien realizó su formación como violonchelista. Los tres desarrollaron durante su paso por la Victoriano López las habilidades técnicas y musicales necesarias para continuar creciendo en escenarios y centros de formación de mayor proyección internacional. De la Promoción 2023 lo forman César Gadiel, formado en viola, y Johan Reyes, violinista. Ambos continúan ahora un proceso de crecimiento artístico que comenzó en las aulas de la institución sampedrana. La Promoción 2024 también suma representantes en esta experiencia internacional. Se trata de Suan Morales, especialista en corno francés, y Aleen Velásquez, formada como oboísta. Con estos siete jóvenes, la Escuela de Música Victoriano López destaca el resultado de años de disciplina, estudio y preparación musical, al tiempo que reafirma el potencial de los jóvenes hondureños para competir por oportunidades de formación en el extranjero. Es un legado que trasciende Para la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula y la Escuela de Música Victoriano López, la proyección internacional de sus egresados ​​representa más que un logro individual. Las becas son también una confirmación de la misión de formar músicos integrales capaces de continuar su desarrollo artístico y profesional dentro y fuera de Honduras. Cada estudiante que emprende este camino lleva consigo los conocimientos adquiridos durante su formación, pero también las experiencias, valores y enseñanzas recibidas de sus maestros y compañeros. La disciplina, responsabilidad, perseverancia y amor por la música son parte de una formación que busca preparar a los jóvenes no solamente para interpretar un instrumento, sino para construir una carrera artística. Los siete egresados ​​representan una nueva generación de músicos hondureños que apuesta por seguir creciendo profesionalmente fuera del país. Sus especialidades abarcan instrumentos fundamentales para la formación orquestal y de cámara, reflejando además la diversidad de talentos que se desarrollan en la institución.

Talento y legado

Para la Victoriano López, cada egresado que cruza las fronteras se convierte también en un embajador de la música hondureña y del legado de la institución, recalcó Rafael Flores, presidente de la Fundación Filarmónica. El recorrido de estos jóvenes constituye, así, una muestra de que la formación musical puede abrir puertas a nuevas experiencias académicas y profesionales. Su llegada a escenarios educativos internacionales representa la continuidad de un proceso iniciado en San Pedro Sula y que ahora busca alcanzar nuevas metas.