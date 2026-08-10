“No quiero ver morir a mi hijo”, madre de Denis clama ayuda para seguir recibiendo diálisis

San Pedro Sula, Honduras.

Suyapa Zúniga, madre de Denis Omar Cruz, quien hace unos meses solicitó apoyo para poder comprar un concentrador de oxígeno que le permitiera seguir respirando, clama nuevamente por ayuda al pueblo hondureño, luego de que la fístula vascular que le permite realizarse sus sesiones de hemodiálisis se le dañara. Entre lágrimas, Zúniga volvió a tocar las puertas de este medio para hacer un llamado a las personas de buen corazón que tengan la posibilidad de apoyarlos a costear los estudios y el procedimiento que Denis necesita para continuar el tratamiento que lo mantiene con vida. “Como madre no quiero ver morir a mi hijo”, expresó con notable dolor, ante la imposibilidad de costear por su cuenta la atención que requiere, pues desde que el acceso dejó de funcionar, asegura, ya no han podido realizarle las diálisis con normalidad. Denis, de 36 años, padece insuficiencia renal desde que era niño y comenzó a recibir diálisis a los 16 años. A sus 23 años, sufrió una fibrosis pulmonar que lo mantiene dependiente de oxígeno las 24 horas, por lo que cada complicación representa un nuevo desafío para su ya delicado estado de salud. Ahora la preocupación es su fístula, una conexión creada quirúrgicamente entre una arteria y una vena que permite conectarlo a la máquina de hemodiálisis, encargada de eliminar de su organismo las toxinas y el exceso de líquidos que sus riñones ya no pueden procesar, por lo que la familia necesita encontrar con urgencia una alternativa que le permita retomar el tratamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La madre dijo que en el área de hemodiálisis le indicaron que necesita someterse a un Doppler de la fístula para conocer su condición y determinar qué procedimiento podría realizarse. El estudio tiene un costo aproximado de L5,000, dinero que no han podido reunir, ya que se gana la vida lavando ropa y realizando pequeños trabajos para sostener a su hijo y cubrir sus necesidades diarias. “Después de Dios, esa fístula es la que le da la vida a mi hijo. Yo les pido encarecidamente a las personas de buen corazón que me ayuden para poder operarlo, para que puedan hacerle un injerto o nuevamente una fístula”, manifestó. Suyapa también compartió que en el hospital Mario Rivas, donde su hijo recibe tratamiento, le informaron que en este momento no cuentan con un cirujano cardiovascular disponible para realizar el procedimiento.

LA PRENSA consultó al centro asistencial sobre la situación de Denis y la disponibilidad de atención para este tipo de casos. Desde el hospital informaron que investigarían lo ocurrido. Meses atrás, tras conocerse su historia a través de este medio, hondureños dentro y fuera del país se solidarizaron con la familia y lograron reunir los más de L32,000 que necesitaban para comprar un concentrador de oxígeno. También recibieron donaciones para comprar alimentos y otros aportes, entre ellos un donativo de L10,200 enviado desde Estados Unidos por un lector de LA PRENSA. No obstante, las dificultades no terminaron. Suyapa y Denis tuvieron que abandonar la vivienda que alquilaban en la colonia Sandoval Sorto al no poder continuar pagando la renta y actualmente viven cerca del estadio Olímpico, en una colonia que enfrenta constantes bajones de energía, una preocupación adicional debido a que el concentrador funciona conectado a la electricidad.

Pese a todo, Suyapa continúa buscando una alternativa. Haciendo un "llamado de auxilio" tanto a personas que puedan ayudarles a pagar el estudio como a laboratorios, médicos o cirujanos que puedan evaluar a Denis y orientarlos sobre el procedimiento que necesita para recuperar un acceso vascular y continuar sus diálisis. “Yo no tengo cómo pagar una cirugía. Solo somos Denis, su hija y yo. Lo poco que gano apenas me alcanza para sostenernos. Solo pido que nos ayuden; Dios se los va a recompensar en gran manera”, expresó.

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