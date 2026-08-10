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Cortes de energía afectarán varias zonas de Honduras este martes 11 de agosto

Varias zonas de Honduras tendrán interrupciones de energía este martes 11 de agosto. Conozca aquí los horarios y lugares afectados

Cortes de energía afectarán varias zonas de Honduras este martes 11 de agosto

El mantenimiento provocará cortes de energía en varias zonas del departamento de Olancho.

 Imagen ilustrativa
San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que varias comunidades del departamento de Olancho se verán afectadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica este martes 11 de agosto.

Las autoridades informaron que las interrupciones en el suministro de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento programado, que incluyen la reubicación del restaurador de Culmí y el control de vegetación mediante la poda de ramas cercanas a la línea primaria.

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Ante las interrupciones programadas, se recomienda a los usuarios tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio, mantener linternas y baterías disponibles y evitar manipular cables o equipos eléctricos durante el corte.

Interrupciones del servicio eléctrico en varias zonas de Olancho

Varias comunidades del departamento de Olancho tendrán una interrupción en el suministro de energía eléctrica este martes 11 de agosto, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, debido a trabajos de mantenimiento programado.

Entre los sectores que tendrán interrupciones en el suministro eléctrico se encuentran Maxi Despensa, colonia Los Llanos, colonia Rosales, colonia Las Uvas, barrio El Estadio, barrio San José de La Trinidad, Bella Vista, el Infop, colonia La Paz, colonia El Sembrador, colonia 18 de Noviembre, el sector de la Policía y el Polideportivo, residencial Primavera, barrio El Espino, colonia Villa Linda, colonia Nueva Patria, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso y colonia Agrícola.

También se verán afectados los sectores de aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaraucá, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Vijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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