Cortes de energía afectarán varias zonas de Honduras este martes 11 de agosto

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que varias comunidades del departamento de Olancho se verán afectadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica este martes 11 de agosto. Las autoridades informaron que las interrupciones en el suministro de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento programado, que incluyen la reubicación del restaurador de Culmí y el control de vegetación mediante la poda de ramas cercanas a la línea primaria.

Ante las interrupciones programadas, se recomienda a los usuarios tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio, mantener linternas y baterías disponibles y evitar manipular cables o equipos eléctricos durante el corte.

Interrupciones del servicio eléctrico en varias zonas de Olancho