Cortes de energía afectarán varias zonas de Honduras este martes 11 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que varias comunidades del departamento de Olancho se verán afectadas por interrupciones en el suministro de energía eléctrica este martes 11 de agosto.
Las autoridades informaron que las interrupciones en el suministro de energía eléctrica se deben a trabajos de mantenimiento programado, que incluyen la reubicación del restaurador de Culmí y el control de vegetación mediante la poda de ramas cercanas a la línea primaria.
Ante las interrupciones programadas, se recomienda a los usuarios tomar precauciones, como desconectar los aparatos eléctricos para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio, mantener linternas y baterías disponibles y evitar manipular cables o equipos eléctricos durante el corte.
Interrupciones del servicio eléctrico en varias zonas de Olancho
Varias comunidades del departamento de Olancho tendrán una interrupción en el suministro de energía eléctrica este martes 11 de agosto, en un horario de 8:00 am a 4:00 pm, debido a trabajos de mantenimiento programado.
Entre los sectores que tendrán interrupciones en el suministro eléctrico se encuentran Maxi Despensa, colonia Los Llanos, colonia Rosales, colonia Las Uvas, barrio El Estadio, barrio San José de La Trinidad, Bella Vista, el Infop, colonia La Paz, colonia El Sembrador, colonia 18 de Noviembre, el sector de la Policía y el Polideportivo, residencial Primavera, barrio El Espino, colonia Villa Linda, colonia Nueva Patria, el aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso y colonia Agrícola.
También se verán afectados los sectores de aldea La Unión Talgua, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yaraucá, comunidad Esfuerzo Propio, Cerro del Vijía, Vallecito de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel y Las Cabas Cuyamel.