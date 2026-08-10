Enee licita más de 400 cuadrillas para combatir hurto y atender la red eléctrica

La segunda licitación pública es la número UTCD-GE-2026-06-153, para la “contratación de cuadrillas para el servicio de ejecución de normalizaciones de medida directa por medio de la modalidad de disponibilidad”. La contratación se realizará bajo la <b>modalidad de disponibilidad</b>, es decir, el contratista debe mantener disponibles las cuadrillas requeridas durante la vigencia del contrato para ejecutar las órdenes de trabajo que asigne la UTCD-Enee.El servicio busca realizar la normalización de usuarios de Medida Directa, incluyendo revisiones y adecuaciones de instalaciones, con el objetivo de atender requerimientos del ciclo comercial y usuarios ilegales. Las cuadrillas contratadas por la UTCD-Enee se encargarán principalmente de revisar, instalar, cambiar o normalizar los medidores.La UTCD-Enee plantea <b>contratar 48 cuadrillas de Medida Directa</b> y 14 supervisores, para un total de 62 equipos de trabajo, distribuidos en 11 sectores del país.El contrato tendría una duración de 18 meses, del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2028, aunque queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2027.