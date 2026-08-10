Enee licita más de 400 cuadrillas para combatir hurto y atender la red eléctrica

San Pedro Sula, Cortés

La Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Enee mantiene activas tres licitaciones que podrían marcar un cambio en la prestación del servicio eléctrico en Honduras. Los procesos contemplan la contratación de cuadrillas para atender órdenes de servicio de corte y reconexión; ejecutar normalizaciones de medida directa mediante la modalidad de disponibilidad; y realizar trabajos de mantenimiento, atención de incidencias y gestiones del ciclo comercial en la red de distribución.

LA PRENSA tuvo acceso a los documentos de licitación pública y detalla los puntos más importantes de cada uno de los tres procesos.

Primera licitación: cortes, reconexiones y atención de PQR

La licitación pública número UTCD-GC-2026-07-152, para la “contratación de cuadrillas para la atención de órdenes de servicio corte y reconexión y atención de PQR (peticiones, quejas o reclamos)”, tiene como objetivo contratar cuadrillas que se encarguen de cortes y reconexiones por mora, así como de cumplir con las órdenes de servicio solicitadas por los clientes. Estas incluyen inspecciones, verificación de datos, relecturas y desconexiones o bajas del suministro. La vigencia del contrato que se suscribirá será de 18 meses, a partir del acta de inicio. El objeto del proceso se contratará por un período total de 18 meses, comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2028, mediante la suscripción del contrato correspondiente, ajustado a la anualidad presupuestaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Dato ¿Qué es la UTCD? Es la Unidad Técnica de Control de Distribución de la Enee. Es la unidad encargada de gestionar y controlar actividades relacionadas con la red de distribución eléctrica, entre ellas mantenimiento, atención de incidencias, cortes y reconexiones, normalización de medidores y acciones vinculadas al ciclo comercial.

Entre las actividades mínimas requeridas para la ejecución de las órdenes de servicio se contemplan cortes mensuales de 13,008 en Tegucigalpa; 4,631 en Choluteca; 4,647 en Comayagua; 2,131 en Danlí; 2,654 en Juticalpa; 13,150 en San Pedro Sula; 2,981 en Santa Rosa; 2,563 en Santa Cruz y 2,899 en El Progreso. En cuanto a las inspecciones PQR, se contemplan 800 en Tegucigalpa; 240 en Choluteca; 240 en Comayagua; 120 en Danlí; 120 en Juticalpa; 400 en San Pedro Sula; 100 en Santa Rosa; 100 en Santa Cruz de Yojoa y 147 en El Progreso.

El documento agrega que “la UTCD-Enee se reserva el derecho exclusivo de disminuir o aumentar la cantidad de actividades en función de la disponibilidad presupuestaria. Dicha modificación podrá efectuarse según lo convenga a la UTCD, con previa notificación fehaciente al proveedor del servicio”. La cantidad mínima requerida es de 124 cuadrillas livianas y 82 pesadas, para un total de 206 cuadrillas. San Pedro Sula concentraría unas 60 cuadrillas entre pesadas y livianas, mientras Tegucigalpa tendría 58. Las cuadrillas operarían de lunes a domingo, incluidos días festivos, en un horario que puede extenderse de 7:00 a. m. a medianoche, según las necesidades de la Enee. Entre las tareas están suspender y reconectar servicios, retirar e instalar acometidas, inspeccionar suministros, tomar relecturas, verificar datos de cuentas y atender PQR.

Segunda licitación: combatir el hurto de energía

La segunda licitación pública es la número UTCD-GE-2026-06-153, para la “contratación de cuadrillas para el servicio de ejecución de normalizaciones de medida directa por medio de la modalidad de disponibilidad”. La contratación se realizará bajo la modalidad de disponibilidad, es decir, el contratista debe mantener disponibles las cuadrillas requeridas durante la vigencia del contrato para ejecutar las órdenes de trabajo que asigne la UTCD-Enee. El servicio busca realizar la normalización de usuarios de Medida Directa, incluyendo revisiones y adecuaciones de instalaciones, con el objetivo de atender requerimientos del ciclo comercial y usuarios ilegales. Las cuadrillas contratadas por la UTCD-Enee se encargarán principalmente de revisar, instalar, cambiar o normalizar los medidores. La UTCD-Enee plantea contratar 48 cuadrillas de Medida Directa y 14 supervisores, para un total de 62 equipos de trabajo, distribuidos en 11 sectores del país. El contrato tendría una duración de 18 meses, del 1 de octubre de 2026 al 31 de marzo de 2028, aunque queda condicionado a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2027.

153,000 medidores se instalarán. No obstante, la Enee dispone de 33,000 almacenados y espera recibir otros 120,000 procedentes de bodegas temporales del extinto PNRP.

El documento establece que las 48 cuadrillas serían necesarias para ejecutar un promedio de 8,160 órdenes de servicio mensuales, repartidas así: 4,000 nuevos suministros; 2,000 atribuibles y S/D; 1,500 PQR y 660 ilegales. Esto equivale a una proyección de aproximadamente 146,880 órdenes durante los 18 meses, si se mantiene el promedio establecido. El documento calcula que, de las 8,160 normalizaciones mensuales, se utilizarían aproximadamente 7,290 medidores por mes, para un total estimado de 131,000 medidores durante el contrato. También señala que actualmente existen 33,000 medidores en almacén y que se prevé el ingreso de 120,000 medidores a las bodegas de Enee Distribución, provenientes de almacenes temporales del extinto Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).

La contratación contempla presencia en sectores como Choluteca, Comayagua, Danlí, Juticalpa, Tegucigalpa, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Cruz, Santa Rosa, La Ceiba y Tocoa. San Pedro Sula y Santa Rosa concentran nueve cuadrillas cada uno, mientras Tegucigalpa tendría seis. En términos sencillos, la labor de las cuadrillas será llegar a una vivienda o negocio, revisar cómo está conectado y cómo se está midiendo la electricidad, detectar problemas o irregularidades, reparar o reemplazar los componentes necesarios, instalar o cambiar el medidor cuando corresponda, dejar correctamente conectada la electricidad y documentar todo con fotografías y actas. El contratista debe aportar personal técnico, vehículos, herramientas, equipo de protección personal, dispositivos móviles, uniformes, materiales consumibles. La UTCD entregará únicamente el equipo patrón, pero el contratista debe garantizarlo mediante una póliza y asumir una depreciación mensual. Además, se establece un cobro por depreciación de L4,000 mensuales, descontado de la factura durante la vigencia del contrato. En las bases de licitación, la UTCD-Enee no revela cuánto dinero tiene presupuestado para la contratación. En cambio, solicita que cada empresa presente su propia propuesta económica, la cual será evaluada dentro del proceso de licitación.

Tercera licitación: mantenimiento de la red

La tercera licitación pública, número UTCD-GD-2026-07-154, denominada “Contratación de cuadrillas de línea muerta para la ejecución de actividades de mantenimiento, atención de incidencias y atención de gestiones del ciclo comercial en la red de distribución”, tiene como objetivo contratar el servicio de mano de obra de 147 cuadrillas de línea muerta. Estas realizarán actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, atención de incidencias y gestiones del ciclo comercial en la red de distribución que administra la UTCD-Enee. Serían 60 cuadrillas livianas, compuestas por dos personas: un ingeniero electricista y un ayudante; y 87 cuadrillas pesadas, integradas por cuatro personas: dos ingenieros electricistas —uno de ellos líder— y dos ayudantes. El servicio tendrá una duración de 24 meses, del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2028. Aunque el contrato está previsto para dos años, su suscripción está condicionada a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2027. Las cuadrillas serán distribuidas en diferentes zonas del país y los oferentes pueden participar en los 20 lotes contemplados. El documento establece asignaciones por lote.

L50 millones diarios es la pérdida aproximada de la Enee por fallas de la red y hurto de energía; Cortés concentra el 41.4% de las pérdidas nacionales.

Entre las zonas mencionadas están Tegucigalpa, Danlí, Choluteca, Comayagua, Juticalpa, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Santa Rosa, El Progreso, Santa Cruz, La Ceiba yTocoa. Las cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación de infraestructura eléctrica y atención de incidencias. Las metas mensuales serán establecidas por la UTCD-Enee según el sector asignado. Las bases de licitación no muestra, en los fragmentos revisados, el monto total estimado de la contratación. La documentación tampoco deja claro si la contratación de empresas privadas para proporcionar las 147 cuadrillas de línea muerta responde a una falta de personal de la UTCD. Sin embargo, señala que el proceso busca mejorar los indicadores de gestión, reducir los tiempos de atención de incidencias y aumentar la disponibilidad del servicio mediante el fortalecimiento de las cuadrillas de mantenimiento preventivo y correctivo. Además, establece metas de productividad para cada cuadrilla. Por ejemplo, en zonas urbanas espera entre 80 reportes mensuales de una cuadrilla liviana y 35 de una pesada, según el segmento.

Ofertas deberán presentarse en agosto

En las tres licitaciones públicas, las empresas interesadas deben presentar sus ofertas a más tardar el 12 de agosto de 2026. LA PRENSA buscó una entrevista con autoridades de la UTCD Distribución y de la Enee, pero no obtuvo respuestas.