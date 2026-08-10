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Videos: temblor de 6,7 causa pánico en Colombia

El sismo se sintió en la mayor parte del territorio colombiano y decenas de videos han causado impacto en redes sociales

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 06:57 -
  • Agencia EFE
Videos: temblor de 6,7 causa pánico en Colombia

Capturas de pantalla de videos publicados en redes sociales.

Bogotá, Colombia.

Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Agencia EFE
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