Videos: temblor de 6,7 causa pánico en Colombia

Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor se sintió a las 07.34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
#Atencion| Estas son algunas de las impactantes imágenes que dejó el fuerte sismo que sacudió gran parte de #Colombia.— NoticiasBta (@NoticiasBta) August 10, 2026
Un sismo de magnitud 6.7, con epicentro en San José del Palmar, #Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, se sintió en gran parte del país. Las autoridades... pic.twitter.com/7obcoSp3VJ
Atención a Colombia. Se registra un fuerte terremoto. Algunas autoridades mencionan que de 7.2, tan solo de dos meses después del gran doble sismo de La Guaira. pic.twitter.com/1d5BaLzXPK— Julio César Ruiz Aguilar (@jcruizaguilar) August 10, 2026
🚨 URGENTE: FUERTE TERREMOTO sacude Bogotá COLOMBIA duró unos dos minutos la gente salió a las calles de manera preventiva. 🇨🇴 pic.twitter.com/MqfpsFYMJS— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 10, 2026
🔴Fuerte terremoto de 6,6 en el occidente de Colombia sacude a todo el país hoy 10 de agostohttps://t.co/GkkZeAmrdn— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 10, 2026
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