Familias ya reducen comidas por fuerte sequía en el sur de Honduras

Tegucigalpa, H

La sequía ya provoca pérdidas totales de cultivos, escasez prolongada de agua y dificultades para acceder a alimentos en municipios del corredor seco, donde autoridades locales advierten que la situación comienza a agravarse.

Uno de los escenarios más críticos se registra en Alubarén y Curarén, Francisco Morazán, donde las alcaldías reportan la pérdida del 100% de las cosechas de maíz y frijol, agotamiento de fuentes de agua y un aumento de las necesidades entre las familias.

En Alubarén, el vicealcalde Edwin Reyes confirmó que unas 1,800 familias están afectadas. “El 100% de las cosechas se perdió. Los cultivos apenas nacieron, crecieron un poco y hasta ahí llegaron”, explicó.