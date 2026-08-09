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Familias ya reducen comidas por fuerte sequía en el sur de Honduras

Alubarén y Curarén reportan pérdida total de maíz y frijol; algunas comunidades pasan hasta 15 días sin agua y familias comienzan a reducir sus tiempos de comida

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 14:31 -
Familias ya reducen comidas por fuerte sequía en el sur de Honduras

Unas 1,800 familias están afectadas solo en Alubarén, mientras en Curarén autoridades estiman que entre 70% y 80% de la población de las zonas más golpeadas enfrenta inseguridad alimentaria.
Tegucigalpa, H

La sequía ya provoca pérdidas totales de cultivos, escasez prolongada de agua y dificultades para acceder a alimentos en municipios del corredor seco, donde autoridades locales advierten que la situación comienza a agravarse.

Uno de los escenarios más críticos se registra en Alubarén y Curarén, Francisco Morazán, donde las alcaldías reportan la pérdida del 100% de las cosechas de maíz y frijol, agotamiento de fuentes de agua y un aumento de las necesidades entre las familias.

En Alubarén, el vicealcalde Edwin Reyes confirmó que unas 1,800 familias están afectadas. “El 100% de las cosechas se perdió. Los cultivos apenas nacieron, crecieron un poco y hasta ahí llegaron”, explicó.

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La falta de agua profundiza la emergencia. En algunas comunidades el servicio tarda hasta 15 días en llegar, mientras en otras el abastecimiento ocurre cada tres días o en intervalos de ocho a 15 días. Reyes pidió al Gobierno acelerar la asistencia y verificar directamente las condiciones de las poblaciones afectadas.

La sequía también alcanza a la ganadería debido a la reducción de agua y alimento, con reportes de muerte de reses en las áreas más golpeadas.

La sequía también alcanza a la ganadería debido a la reducción de agua y alimento, con reportes de muerte de reses en las áreas más golpeadas.

En Curarén, el alcalde Franklin Cruz Videa también reportó la pérdida total de los cultivos de granos básicos y estimó que entre el 70% y 80% de los habitantes de las zonas más golpeadas enfrenta inseguridad alimentaria.

El jefe edilicio advirtió que algunas familias ya no logran completar los tres tiempos de comida y que la falta de agua obliga a pobladores a buscarla durante la madrugada. “La situación se está agravando seriamente”, señaló.

Los efectos de la sequía también alcanzan a la ganadería debido a la reducción de agua y alimento, con reportes de muerte de reses en las áreas más golpeadas.

Copeco mantiene 75 municipios bajo alerta amarilla y otros 49 en alerta verde, mientras continúa evaluando los efectos de las condiciones secas y de la canícula en distintas regiones del país.

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