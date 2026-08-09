Nasser Hilsaca ya descansa en su última morada en La Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida

En medio de profundas muestras de dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós a Nasser Hilsaca la tarde de este domingo en La Ceiba, Atlántida.

Alrededor de las 3:00 de la tarde, el cuerpo llegó a la capilla del cementerio del barrio Mejía, donde se celebró un emotivo oficio religioso para encomendar su alma a Cristo antes de ser trasladado a su última morada.

Su hermana, Basima Hilsaca, lo acompañó en todo momento durante los actos fúnebres. Con el corazón desgarrado por la pérdida, expresó entre lágrimas: “¡Ay, mi hermanito, ya está descansando, ya está con nuestros padres! Nos encontraremos en el cielo, querido hermano”.

Nasser Hilsaca se hizo conocido públicamente el pasado 21 de junio, cuando el Cuerpo de Bomberos realizó un complejo operativo con una grúa por la parte posterior de un edificio para trasladarlo desde un tercer piso, donde permaneció durante los últimos cinco años debido a su condición de obesidad mórbida.

Durante sus últimas semanas de vida permaneció en el Hospital Atlántida. Sin embargo, en su última entrevista con Diario LA PRENSA, Nasser denunció que estaba siendo presionado para abandonar las instalaciones.

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Falleció mientras esperaba recibir una mayor atención médica, la cual se le dificultó debido a que había sido dado de alta formalmente y permanecía en el centro asistencial únicamente como paciente ambulatorio de diálisis. Nasser había expresado su deseo de no salir del hospital porque no se sentía bien de salud.