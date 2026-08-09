¿Cuánto ganan? CNBS vigilará ingresos de tiktokers y así reacciona Supremo

Tegucigalpa, Honduras

Los ingresos que generan tiktokers y otros creadores de contenido en Honduras podrían quedar bajo un mayor escrutinio como parte del fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos que impulsa la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Julieta Suazo, comisionada propietaria de la CNBS, explicó que la institución trabaja en reformas para ampliar las herramientas de prevención y detectar posibles operaciones irregulares a través de los distintos canales en los que actualmente se moviliza dinero, entre ellos las plataformas digitales.

“Estamos fortaleciendo todo el sistema de prevención del lavado de activos, estamos muchos actores involucrados en eso”, manifestó Suazo, al señalar que iniciativas remitidas al Congreso Nacional buscan fortalecer el marco legal para combatir este delito.

La funcionaria agregó que las investigaciones y mecanismos de prevención deberán considerar “todos los canales en que puede funcionar, incluyendo los tiktokers”, ante el crecimiento de los ingresos que algunos creadores aseguran obtener mediante redes sociales.