¿Cuánto ganan? CNBS vigilará ingresos de tiktokers y así reacciona Supremo

Los ingresos que generan tiktokers y otros creadores de contenido en Honduras podrían quedar bajo un mayor escrutinio como parte del fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos que impulsa la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Julieta Suazo, comisionada propietaria de la CNBS, explicó que la institución trabaja en reformas para ampliar las herramientas de prevención y detectar posibles operaciones irregulares a través de los distintos canales en los que actualmente se moviliza dinero, entre ellos las plataformas digitales.
“Estamos fortaleciendo todo el sistema de prevención del lavado de activos, estamos muchos actores involucrados en eso”, manifestó Suazo, al señalar que iniciativas remitidas al Congreso Nacional buscan fortalecer el marco legal para combatir este delito.
La funcionaria agregó que las investigaciones y mecanismos de prevención deberán considerar “todos los canales en que puede funcionar, incluyendo los tiktokers”, ante el crecimiento de los ingresos que algunos creadores aseguran obtener mediante redes sociales.
Las declaraciones coinciden con el inicio, el pasado 4 de agosto, de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), proceso mediante el cual se evaluará la efectividad del sistema hondureño para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Sin embargo, una revisión realizada por LA PRENSA a las publicaciones oficiales de la CNBS no encontró, hasta ahora, un informe o comunicado que confirme la existencia de una lista de 26 o 36 tiktokers hondureños investigados, cifra que ha circulado en redes sociales y algunas publicaciones digitales.
La discusión alcanzó a Supremo, uno de los creadores de contenido más conocidos del país, luego de que su nombre apareciera en publicaciones relacionadas con las supuestas investigaciones. El tiktoker negó tener vínculos con actividades ilícitas y aseguró desconocer quiénes estarían siendo investigados.
Supremo ha revelado públicamente que sus ingresos provenientes de redes sociales rondan entre L700,000 y L800,000 durante un mes normal y que, en su mejor mes, habría alcanzado alrededor de L2.3 millones sumando sus diferentes plataformas.
El creador sostuvo que los recursos que recibe provienen de su actividad digital y cuestionó la forma en que TikTok podría ser utilizada para lavar dinero. También aseguró que las instituciones bancarias han realizado controles cuando efectúa movimientos financieros de montos elevados.
La CNBS, por su parte, sostiene que el fortalecimiento del sistema antilavado busca ampliar la capacidad del país para identificar riesgos dentro y fuera del sistema financiero tradicional, en momentos en que las plataformas digitales permiten movilizar nuevas fuentes y volúmenes de ingresos.