Un policía y un jornalero mueren en enfrentamiento en el sector de El Tigre, Olancho

Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un civil se registró este domingo en la aldea El Tigre, municipio de Lepaguare, departamento de Olancho, dejando hasta el momento a un policía y un jornalero muertos, además de varias personas heridas.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:15 del mediodía, cuando agentes policiales se desplazaron hasta la aldea El Tigre para atender una denuncia, según un informe preliminar de las autoridades.
De acuerdo con el reporte, la patrulla RPM-924, al mando del agente de Policía Orlando Gaitán, llegó al sector. Al ingresar a la zona, los uniformados habrían sido recibidos con disparos provenientes del interior de una vivienda.
Ante el ataque, los agentes solicitaron apoyo. Según la información preliminar, durante el intercambio de disparos resultó gravemente herido el agente de la Policía Nacional Luis Humberto Licona Salgado, de 40 años, originario de Guayape, Olancho.
El agente fue trasladado inicialmente en una patrulla policial hasta el sector de la aldea Los Pozos, en el kilómetro 155, donde fue recibido por una unidad de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa para brindarle atención prehospitalaria.
Posteriormente, Licona Salgado fue trasladado hasta el Hospital San Francisco de Juticalpa. Sin embargo, el médico de turno confirmó que ya no presentaba signos vitales.
La segunda víctima mortal fue identificada como Christopher David Colindres Zelaya, de 21 años, soltero, de oficio jornalero, originario de Francisco Morazán y residente en la aldea El Tigre, Lepaguare.
De acuerdo con la información preliminar, Christopher Colindres también murió durante el intercambio de disparos registrado en la zona. Las autoridades deberán determinar mediante las investigaciones correspondientes las circunstancias en las que perdió la vida y su participación en los hechos.
El informe policial señala que ambos cuerpos fueron trasladados hasta el Hospital San Francisco de Juticalpa, donde se constató que ya no presentaban signos vitales.
Además de las dos personas fallecidas, se reportan varias personas heridas como consecuencia del enfrentamiento. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad ni el estado de salud de todos los afectados.
Las investigaciones permanecen en curso y se espera que la Policía Nacional y el Ministerio Público amplíen la información para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.