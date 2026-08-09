Un policía y un jornalero mueren en enfrentamiento en el sector de El Tigre, Olancho

Olancho, Honduras.

Un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y un civil se registró este domingo en la aldea El Tigre, municipio de Lepaguare, departamento de Olancho, dejando hasta el momento a un policía y un jornalero muertos, además de varias personas heridas.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 12:15 del mediodía, cuando agentes policiales se desplazaron hasta la aldea El Tigre para atender una denuncia, según un informe preliminar de las autoridades.

De acuerdo con el reporte, la patrulla RPM-924, al mando del agente de Policía Orlando Gaitán, llegó al sector. Al ingresar a la zona, los uniformados habrían sido recibidos con disparos provenientes del interior de una vivienda.

Ante el ataque, los agentes solicitaron apoyo. Según la información preliminar, durante el intercambio de disparos resultó gravemente herido el agente de la Policía Nacional Luis Humberto Licona Salgado, de 40 años, originario de Guayape, Olancho.

El agente fue trasladado inicialmente en una patrulla policial hasta el sector de la aldea Los Pozos, en el kilómetro 155, donde fue recibido por una unidad de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Juticalpa para brindarle atención prehospitalaria.