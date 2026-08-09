Hallan cuerpo dentro de un saco en basurero clandestino en barrio Medina, SPS

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este domingo dentro de un saco en un basurero clandestino del populoso barrio Medina, en San Pedro Sula, Cortés.
El hallazgo se registró en la 10 y 11 calle, cerca de la nueve avenida, en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, donde personas que transitaban por el sector descubrieron el saco abandonado.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo se encontraba dentro de un saco de color blanco y estaba amarrado con lazos. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.
Personal de Medicina Forense y un equipo de la Fiscalía de turno se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.
Las autoridades mantienen bajo investigación las circunstancias en las que ocurrió la muerte y el abandono del cuerpo en este sector de San Pedro Sula.
De manera preliminar, se informó que la persona habría presentado signos de violencia; sin embargo, serán los análisis forenses los que determinen las lesiones que presentaba y la causa exacta de muerte.
Hasta el momento tampoco se ha confirmado si la víctima es un hombre o una mujer. El cuerpo fue trasladado a la morgue sampedrana, donde los especialistas realizarán la autopsia y otros análisis que permitan establecer la identidad de la víctima.