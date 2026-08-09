Hallan cuerpo dentro de un saco en basurero clandestino en barrio Medina, SPS

San Pedro Sula, Cortés.

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este domingo dentro de un saco en un basurero clandestino del populoso barrio Medina, en San Pedro Sula, Cortés.

El hallazgo se registró en la 10 y 11 calle, cerca de la nueve avenida, en las inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, donde personas que transitaban por el sector descubrieron el saco abandonado.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo se encontraba dentro de un saco de color blanco y estaba amarrado con lazos. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.