Doña Rosario, madre de 10 hijos, es asesinada mientras iba para la iglesia en Lempira

Lempira, Honduras.

La violencia volvió a enlutar a una familia en el departamento de Lempira luego de que doña Rosario Benítez fuera asesinada a balazos durante la mañana de este domingo en la comunidad de Catulaca, municipio de Gracias.

De acuerdo con la información preliminar, doña Rosario, de 65 años, caminaba por el sector cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le habrían disparado en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Según los datos conocidos hasta el momento, la víctima se dirigía hacia la iglesia cuando ocurrió el ataque. Tras las detonaciones, vecinos del sector se acercaron al lugar y encontraron a la mujer sin vida.

Rosario Benítez era una comerciante de la zona y se ganaba la vida con la venta de ropa y otros productos, actividad que le permitió sacar adelante a sus diez hijos.

La muerte de la mujer provocó consternación entre familiares y vecinos, quienes llegaron hasta el lugar tras conocer lo ocurrido y protagonizaron escenas de dolor ante el crimen. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque y la identidad de los responsables.