Doña Rosario, madre de 10 hijos, es asesinada mientras iba para la iglesia en Lempira

La violencia volvió a enlutar a una familia en el departamento de Lempira luego de que doña Rosario Benítez fuera asesinada a balazos durante la mañana de este domingo en la comunidad de Catulaca, municipio de Gracias.
De acuerdo con la información preliminar, doña Rosario, de 65 años, caminaba por el sector cuando fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes le habrían disparado en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
Según los datos conocidos hasta el momento, la víctima se dirigía hacia la iglesia cuando ocurrió el ataque. Tras las detonaciones, vecinos del sector se acercaron al lugar y encontraron a la mujer sin vida.
Rosario Benítez era una comerciante de la zona y se ganaba la vida con la venta de ropa y otros productos, actividad que le permitió sacar adelante a sus diez hijos.
La muerte de la mujer provocó consternación entre familiares y vecinos, quienes llegaron hasta el lugar tras conocer lo ocurrido y protagonizaron escenas de dolor ante el crimen. Hasta ahora se desconoce el motivo del ataque y la identidad de los responsables.
Los primeros dos casos
El crimen de Benítez se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el departamento de Lempira. Durante la mañana de este domingo también se confirmó la captura de un hombre señalado como sospechoso de otro asesinato ocurrido en esa zona del país.
La Policía Nacional informó sobre la detención de Reynaldo Ramos Martínez, señalado como presunto responsable de la muerte de María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años, en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, Lempira.
De acuerdo con el reporte policial, Ramos Martínez habría disparado contra Villanueva Castillo después de que ambos sostuvieran una fuerte discusión. Durante el ataque, una menor de edad, hijastra de la víctima, también resultó herida.
Asimismo, en el departamento de Lempira se reportó el asesinato a balazos de Rosa Miranda, ocurrido en la aldea Arenales, jurisdicción del municipio de La Iguala.
Con el asesinato de Rosario Benítez, serían tres las mujeres ultimadas en menos de 24 horas en distintos puntos de Lempira, según los reportes preliminares conocidos hasta ahora. Los casos permanecen bajo investigación de las autoridades.
Mientras los familiares de doña Rosario esperan respuestas, su muerte deja a diez hijos y a una comunidad sumida en el dolor. Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias de los crímenes en las próximas horas.