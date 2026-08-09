La fría confesión de señalado de ultimar a su pareja en Lempira: "Había bastante problema"

La Policía Nacional capturó a Reynaldo Ramos Martínez, señalado como presunto responsable de la muerte de María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años, en un hecho violento ocurrido en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, Lempira.
De acuerdo con el informe policial, el sospechoso habría disparado contra Villanueva Castillo después de mantener una fuerte discusión con ella. Durante el ataque, una menor de edad, hijastra de la víctima, también resultó herida.
Tras recibir la denuncia, agentes policiales desplegaron un operativo en el sector que permitió localizar y detener a Ramos Martínez. Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron un arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el crimen.
Después de su captura, el sospechoso reconoció su participación en el asesinato y afirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el ataque.
“Sí, soy responsable de lo que hice”, declaró Ramos Martínez al referirse al crimen.
El detenido también manifestó arrepentimiento por lo ocurrido y reconoció las consecuencias que su acción tendría para su familia, particularmente para su hijo menor de edad.
“Me arrepiento de lo que hice porque claro, dejo sin mamá a mi hijo”, expresó.
Ramos Martínez aseguró que mantuvo una relación de aproximadamente 14 años con Villanueva Castillo y que ambos tenían un hijo de 12 años. Al explicar los conflictos que existían entre ambos, manifestó: “Ella era la costumbre que tenía, discutir bastante conmigo. Había bastante problema”.
Las autoridades manejan además como una de las principales líneas de investigación que el sospechoso habría pretendido atacar a otros integrantes de su propia familia. Una fuente policial indicó que, según las primeras diligencias, su intención habría sido acabar con la vida de su esposa, su hijastra y su hijo.
“Según las investigaciones que tenemos, era terminar, acabar con la vida de su esposa, su hijastra y su hijo”, explicó la fuente.
Como parte de las evidencias, los investigadores localizaron un arma de fuego tipo fusil calibre .22, que habría sido utilizada durante el ataque. La Policía continúa recopilando elementos para establecer con precisión la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Ramos Martínez será puesto a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial por los delitos que se le atribuyan, entre ellos femicidio agravado y tentativa de parricidio.
El crimen dejó a un menor de edad sin su madre y, de acuerdo con la hipótesis policial, pudo haber terminado en una tragedia de mayores proporciones.