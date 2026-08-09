La fría confesión de señalado de ultimar a su pareja en Lempira: "Había bastante problema"

Piraera, Lempira.

La Policía Nacional capturó a Reynaldo Ramos Martínez, señalado como presunto responsable de la muerte de María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años, en un hecho violento ocurrido en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, Lempira. De acuerdo con el informe policial, el sospechoso habría disparado contra Villanueva Castillo después de mantener una fuerte discusión con ella. Durante el ataque, una menor de edad, hijastra de la víctima, también resultó herida.

Tras recibir la denuncia, agentes policiales desplegaron un operativo en el sector que permitió localizar y detener a Ramos Martínez. Durante el procedimiento, los uniformados decomisaron un arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el crimen. Después de su captura, el sospechoso reconoció su participación en el asesinato y afirmó que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ocurrió el ataque. “Sí, soy responsable de lo que hice”, declaró Ramos Martínez al referirse al crimen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El detenido también manifestó arrepentimiento por lo ocurrido y reconoció las consecuencias que su acción tendría para su familia, particularmente para su hijo menor de edad. “Me arrepiento de lo que hice porque claro, dejo sin mamá a mi hijo”, expresó.