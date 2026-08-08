Hombre mata a su mujer y hiere a su hijastra en Lempira; confesó el crimen: “Dejo sin mamá a mi hijo”

Lempira

Un hombre fue detenido este sábado por considerarlo responsable de quitarle la vida a su esposa y dejar herida a su hijastra tras un ataque registrado en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, Lempira.

La víctima fue identificada como María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años de edad, quien falleció a causa de varios impactos de arma de fuego.

En el mismo hecho, su hija resultó herida por un proyectil de arma de fuego, pero fue auxiliada a tiempo por agentes policiales y trasladada a un centro hospitalario.

Al momento de su traslado, el hombre confesó haber cometido el hecho y manifestó sentirse arrepentido: “Sí, soy responsable de lo que hice. Me arrepiento de lo que hice porque, claro, dejo sin mamá a mi hijo”.