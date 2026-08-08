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Hombre mata a su mujer y hiere a su hijastra en Lempira; confesó el crimen: “Dejo sin mamá a mi hijo”

La víctima fue identificada como María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años de edad

Hombre mata a su mujer y hiere a su hijastra en Lempira; confesó el crimen: “Dejo sin mamá a mi hijo”

Imagen del hombre durante su traslado a una posta policial.
Lempira

Un hombre fue detenido este sábado por considerarlo responsable de quitarle la vida a su esposa y dejar herida a su hijastra tras un ataque registrado en la aldea San Sebastián, municipio de Piraera, Lempira.

La víctima fue identificada como María Reineria Villanueva Castillo, de 48 años de edad, quien falleció a causa de varios impactos de arma de fuego.

En el mismo hecho, su hija resultó herida por un proyectil de arma de fuego, pero fue auxiliada a tiempo por agentes policiales y trasladada a un centro hospitalario.

Al momento de su traslado, el hombre confesó haber cometido el hecho y manifestó sentirse arrepentido: “Sí, soy responsable de lo que hice. Me arrepiento de lo que hice porque, claro, dejo sin mamá a mi hijo”.

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Según sus palabras, cometió el crimen bajo los efectos del alcohol, argumentando que mantenía constantes discusiones con la víctima durante sus 14 años de convivencia: “Estaba en estado de ebriedad. Ella tenía la costumbre de discutir bastante conmigo”. Respecto del ataque de su hijastra, dijo: “Ella se metió y exactamente pasó una bala y la hirió”.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades locales, el detenido pretendía acabar con la vida de su esposa, su hijastra y su propio hijo de 12 años. Durante la detención, las autoridades le incautaron un arma de fuego tipo fusil calibre 22, con la cual habría perpetrado el ataque.

El imputado fue remitido a la fiscalía correspondiente para responder por el delito de feminicidio y homicidio en grado de tentativa.

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Redacción La Prensa
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