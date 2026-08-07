Guatemala indaga si sicarios hondureños asesinaron a narcotraficante en su territorio

San Pedro Sula, Honduras

Un narcotraficante guatemalteco fue asesinado la noche del jueves 6 de agosto. Según las autoridades de ese país, los sicarios habrían ingresado desde Honduras para ejecutar el crimen.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala, informó que su país investiga si el ataque armado contra Edgar Estuardo Cáceres Barreira fue ejecutado por un grupo de sicarios que habría ingresado desde Honduras, reportó Prensa Libre de Guatemala.

Villeda afirmó que unidades de Inteligencia mantienen bajo vigilancia a personas que cruzan la frontera con Honduras y que, según las investigaciones, "ingresan a Guatemala para cometer delitos y luego regresan a su país".