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Guatemala indaga si sicarios hondureños asesinaron a narcotraficante en su territorio

Ministro de Gobernación de Guatemala dijo que existe la posibilidad de que sicarios ingresaron desde Honduras para asesinar a Edgar Estuardo Cáceres, quien fue juzgado en EUA por narcotráfico

Guatemala indaga si sicarios hondureños asesinaron a narcotraficante en su territorio

Prensa Libre informó que la Policía y el Ministerio Público hallaron en un área boscosa, incendiado, uno de los vehículos que habrían usado los atacantes de Edgar Estuardo Cáceres Barreira, alias Cachilla.

 Fotos: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Un narcotraficante guatemalteco fue asesinado la noche del jueves 6 de agosto. Según las autoridades de ese país, los sicarios habrían ingresado desde Honduras para ejecutar el crimen.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación de Guatemala, informó que su país investiga si el ataque armado contra Edgar Estuardo Cáceres Barreira fue ejecutado por un grupo de sicarios que habría ingresado desde Honduras, reportó Prensa Libre de Guatemala.

Villeda afirmó que unidades de Inteligencia mantienen bajo vigilancia a personas que cruzan la frontera con Honduras y que, según las investigaciones, "ingresan a Guatemala para cometer delitos y luego regresan a su país".

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Prensa Libre también reportó que, según la Policía Nacional Civil, Edgar Estuardo Cáceres Barreira sufrió heridas en el hombro izquierdo y en la mano derecha. Aunque fue auxiliado por Bomberos Voluntarios y trasladado a una clínica privada en Morales, Izabal, en la región nororiental del país, falleció al ingresar al centro asistencial.

Cáceres Barreira fue extraditado a Estados Unidos en 2015, donde era requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. En ese país enfrentó un proceso judicial, fue condenado y, tras cumplir su sentencia, regresó a Guatemala.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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