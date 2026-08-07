CPH denuncia amenazas y presiones contra juez del caso Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denunció amenazas de muerte, presiones e intentos de interferir contra el juez que conoce el caso del general Roosevelt Hernández, acusado de delitos contra la libertad de prensa. El pronunciamiento del CPH surge tras las denuncias formuladas por la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh), las que alertaron que la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández estaría recurriendo a maniobras procesales para retrasar el proceso penal.

A través de su cuenta de X, el CPH publicó: "El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) expresa su profunda preocupación ante las graves denuncias formuladas por las organizaciones de derechos humanos Asopodehu y Joprodeh, que alertan sobre presuntas amenazas contra el juez que conoce la causa penal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández". Asimismo, señaló que existen "presiones e injerencias desde las más altas esferas del Poder Judicial para evitar que el proceso continúe conforme a la ley". El CPH llamó al Ministerio Público a investigar de manera inmediata, objetiva e independiente las denuncias. También solicitó a la Corte Suprema de Justicia garantizar la protección del juez, la transparencia del proceso y el pleno respeto a la independencia judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "El CPH considera inaceptable que un juez pueda ser objeto de amenazas, presiones o cualquier forma de intimidación por el ejercicio de su función jurisdiccional", postearon.

El CPH también señaló que "Resulta particularmente alarmante que la denuncia señale a los magistrados Sonia Marlina Dubón y Mario Díaz como presuntos responsables de ejercer presiones y promover maniobras orientadas a reprogramar la audiencia y alterar el curso normal del proceso judicial". Sin embargo, el magistrado Díaz negó los señalamientos: "Los magistrados no podemos ordenarle a un juez que acerque sus agendas. Los jueces son libres de llevar sus agendas. Nosotros no controlamos las agendas personales de los jueces". Recalcó que "no le he ordenado a ningún juez de la República, mucho menos en el caso particular de este colega, que hasta el día de ayer yo supe exactamente quién llevaba este asunto". El magistrado sostuvo que "no está dentro de mis principios ordenarle a un juez que haga una cosa u otra. Todos ustedes son testigos que en los últimos años yo he sido la persona que más he estado pendiente de que se respete la independencia judicial".

El caso sobre el exjefe de las FF AA

La audiencia de declaración de imputado contra Hernández estaba programada para este viernes 7 de agosto, pero fue reprogramada para el 17 de agosto luego de que su defensa solicitara el cambio de fecha al informar que tenía otra audiencia judicial programada. La periodista y defensora de derechos humanos Dina Meza informó, junto a Joprodeh, sobre una denuncia relacionada con presuntas amenazas contra el juez que conoce la causa del general Roosevelt Hernández. Según lo expuesto, existirían presiones para reprogramar la audiencia, así como amenazas de muerte y de despido contra el juez. Roosevelt Hernández es acusado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes se señalaba públicamente de integrar un grupo de comunicadores que difundía información falsa.