La audiencia de declaración de imputado contra Roosevelt Hernández será el 19 de agosto

Tegucigalpa

La audiencia de declaración de imputado contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, fue reprogramada para el 19 de agosto, luego de que la diligencia prevista para este viernes 7 de agosto no se realizara.

El Ministerio Público acusa a Hernández de los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales.

El requerimiento fiscal fue presentado el 29 de julio de 2026 y se deriva de publicaciones y señalamientos difundidos desde medios vinculados a las Fuerzas Armadas durante su gestión, en perjuicio del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

La investigación se deriva de una publicación del 26 de mayo de 2025 titulada "Sicarios de la verdad", en la que el periódico digital militar cuestionó a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.

Esa edición también incluyó cinco páginas con contenidos dirigidos contra los comunicadores, situación que fue denunciada por los periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al considerar que se trataba de una campaña de desacreditación.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández también protagonizó otros episodios de confrontación con la prensa, entre ellos intentos de presentar querellas contra 12 medios de comunicación y solicitudes para que revelaran sus fuentes informativas, actuaciones que fueron cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión.