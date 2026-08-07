Nasry Asfura sostiene reunión bilateral con Abelardo de la Espriella

COLOMBIA

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes un encuentro bilateral con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Cali, en el marco de las actividades previas a la ceremonia de posesión presidencial colombiana para el período 2026-2030. La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, donde ambos mandatarios abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y Colombia.

Durante el encuentro, Asfura y de la Espriella conversaron sobre asuntos de interés común como la integración regional, comercio, inversión, educación y cooperación para el desarrollo. El objetivo de la reunión fue establecer líneas de trabajo que permitan ampliar las oportunidades y promover el bienestar de los ciudadanos de ambos países mediante una mayor colaboración bilateral. Al encuentro acompañó al mandatario hondureño la secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien destacó la importancia de mantener y fortalecer los vínculos históricos entre las dos naciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan la relación bilateral, promuevan el intercambio comercial, la inversión, la educación y la cooperación técnica, consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Colombia”, expresó Agüero. Durante la reunión, Asfura recordó que Honduras y Colombia conmemoran este año 201 años de amistad, cooperación y relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1825.