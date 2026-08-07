Nasry Asfura sostiene reunión bilateral con Abelardo de la Espriella

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes un encuentro bilateral con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la ciudad de Cali, en el marco de las actividades previas a la ceremonia de posesión presidencial colombiana para el período 2026-2030.
La reunión se desarrolló en las instalaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, donde ambos mandatarios abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones entre Honduras y Colombia.
Durante el encuentro, Asfura y de la Espriella conversaron sobre asuntos de interés común como la integración regional, comercio, inversión, educación y cooperación para el desarrollo.
El objetivo de la reunión fue establecer líneas de trabajo que permitan ampliar las oportunidades y promover el bienestar de los ciudadanos de ambos países mediante una mayor colaboración bilateral.
Al encuentro acompañó al mandatario hondureño la secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, quien destacó la importancia de mantener y fortalecer los vínculos históricos entre las dos naciones.
“Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional continuaremos impulsando iniciativas que fortalezcan la relación bilateral, promuevan el intercambio comercial, la inversión, la educación y la cooperación técnica, consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Colombia”, expresó Agüero.
Durante la reunión, Asfura recordó que Honduras y Colombia conmemoran este año 201 años de amistad, cooperación y relaciones diplomáticas ininterrumpidas desde 1825.
El mandatario hondureño destacó que esta relación histórica representa un vínculo de hermandad entre ambas naciones y manifestó su intención de continuar impulsando una agenda conjunta hacia el futuro.
“Ha sido un honor sostener este primer encuentro con el presidente de la República de Colombia, Abelardo de la Espriella. Honduras y Colombia comparten más de dos siglos de amistad, respeto y cooperación, una relación histórica que hoy reafirmamos con una visión de futuro”, manifestó Asfura.
El presidente hondureño agregó que durante la conversación abordaron temas orientados a fortalecer la integración regional, promover el comercio, atraer inversiones, ampliar oportunidades educativas y generar mejores condiciones para ambos pueblos.
Asimismo, Asfura expresó sus deseos de éxito a de la Espriella en su próxima etapa como gobernante de Colombia y reafirmó la disposición de Honduras para continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países.