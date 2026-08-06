De la Espriella asumirá la presidencia de Colombia fuera de Bogotá

Cali

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá este viernes en Cali (suroeste) el cargo para el periodo 2026-2030 en una ceremonia atípica que se celebrará por primera vez fuera de Bogotá y a la que asistirán el rey Felipe VI de España y al menos ocho presidentes latinoamericanos.

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", expresó De la Espriella en X, donde destacó que su proyecto de Gobierno "se construye desde las regiones, porque cuando las regiones prosperan, prospera Colombia".

Cali, capital del departamento Valle del Cauca y blindada para la ocasión, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado, fuera descartada.

Esa opción se descartó por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado ultraderechista.

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A la ceremonia de este viernes no asistirá ningún congresista del Pacto Histórico, el partido de izquierdas del que hace parte Petro, que convocó a plantones pacíficos en Bogotá, la ciudad caribeña de Barranquilla y Cali como parte de la oposición que ejercerá al próximo Gobierno.