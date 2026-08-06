Chavismo y oposición se ven cara a cara en diálogo impulsado por EEUU

Caracas, Venezuela.

El Gobierno de Venezuela y un grupo opositor celebran este jueves en Caracas la primera reunión presencial del diálogo impulsado por Estados Unidos para avanzar hacia una transición en el país sudamericano y en el que no participa la líder de la oposición mayoritaria y nobel de la paz María Corina Machado. Ambas partes abordarán la atención a las víctimas de los recientes terremotos, el "fortalecimiento" de la democracia y los "derechos y garantías políticas", según lo acordado el sábado pasado, cuando comenzó el proceso con una llamada telefónica entre Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo y presidente del Parlamento, y la exdiputada Dinorah Figuera, quien encabeza la delegación opositora.

Según la convocatoria, se espera que el encuentro empiece pasadas las 13.00 hora local (17.00 GMT) en la base aérea La Carlota, donde ha sesionado recientemente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, debido a los daños causados por los sismos del 24 de junio en su sede, el Palacio Federal Legislativo. Figuera, quien defiende la continuidad de la AN elegida en 2015, que estuvo controlada por la oposición, llegó a Venezuela el miércoles desde España acompañada de otros exdiputados. La opositora reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias del doble terremoto, que dejó al menos 6.125 muertos, más de 16.700 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) -actualmente controlado por el chavismo- para que sea "creíble y confiable", la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la "garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados".