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Acuerdo entre Irán y Omán no supondrá reapertura inmediata de Ormuz, según medio iraní

Irán descarta reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz pese a posibles acuerdos con Omán sobre la navegación en esa estratégica ruta marítima

  • Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 15:55 -
  • Agencia EFE
Acuerdo entre Irán y Omán no supondrá reapertura inmediata de Ormuz, según medio iraní

Barcos transitando por el estrecho de Ormuz, vistos desde Omán.

 Foto: EFE
Teherán, Irán

Un eventual acuerdo con Omán sobre las futuras condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz no implicará la reapertura inmediata de esa estratégica vía marítima, aseguró este miércoles la televisión estatal iraní, que citó a una fuente informada, mientras Estados Unidos presiona para que Teherán reabra ese paso.

"El posible acuerdo entre Irán y Omán sobre las condiciones para el tránsito de los buques por el estrecho de Ormuz no tiene ninguna relación con la reapertura inmediata del estrecho", indicó a la cadena la citada fuente, que no fue identificada.

Además, señaló que las negociaciones entre Irán y Omán "no tienen ninguna relación con Estados Unidos" y se desarrollan exclusivamente entre los dos países ribereños del estrecho.

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Según la misma fuente, incluso si Teherán y Mascate alcanzan un entendimiento, el estrecho permanecerá cerrado mientras continúen lo que Irán considera "las violaciones" de Washington.

"La reapertura del estrecho de Ormuz depende de un cambio en el comportamiento de Estados Unidos y de que corrija sus violaciones", añadió.

Las declaraciones llegan un día después de que el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, calificara de "positivas" las negociaciones con Omán, tanto a nivel técnico como político, y asegurara que ambos países trabajan en un nuevo mecanismo para gestionar el tránsito marítimo por el estrecho.

Bagaei afirmó el lunes que un acuerdo con Omán sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una "condición necesaria, pero no suficiente" para su reapertura.

EE.UU. ve posible un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz

Las autoridades estadounidenses aseguraron ayer martes que EE.UU. sí está implicado en las negociaciones sobre Ormuz y expresaron su confianza en alcanzar un acuerdo para restablecer el tránsito de embarcaciones comerciales antes de este miércoles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que suspendió el fin de semana un ataque contra Irán para dar margen a unas negociaciones que, según anunció, comenzarían el lunes, extremo que Teherán negó, al asegurar que solo mantiene conversaciones con Omán.

Trump acusó después a Irán de actuar de forma "hipócrita" por negar la existencia de esas supuestas conversaciones y advirtió a la República Islámica de que se trata de su "última oportunidad para firmar un buen acuerdo".

Irán y Estados Unidos firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento, bajo la mediación de Pakistán y Catar, para poner fin a la guerra, pero las hostilidades se reanudaron a principios de julio, lo que llevó a Teherán a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz y a Washington a restablecer el cerco naval frente a las costas iraníes.

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