Otro golpe del Marathón: Anuncia octavo fichaje y va por el título

San Pedro Sula, Honduras.

El Club Deportivo Marathón continúa moviendo sus piezas en el mercado de fichajes y suma un nuevo refuerzo para afrontar con mayor fortaleza el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y la Copa Centroamericana. El conjunto verdolaga anunció oficialmente la incorporación del lateral y extremo derecho Samuel Card, quien llega procedente del Victoria y firmó un contrato por las próximas tres temporadas. "¡Bienvenido al Monstruo Verde, Samuel Card! Le damos la bienvenida a Samuel, quien defenderá con orgullo nuestros colores y luchará por este escudo en cada partido", publicó la institución sampedrana en sus redes sociales para confirmar la llegada del futbolista de 21 años.

La contratación del joven jugador se concretó luego de que el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) resolviera la situación contractual que mantenía con el Victoria. Aunque existía ese inconveniente, las negociaciones entre Marathón y el futbolista ya estaban avanzadas desde hace aproximadamente un mes. Card ya se encuentra en San Pedro Sula afinando los últimos detalles de su incorporación y espera integrarse rápidamente a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico verdolaga, con la ilusión de ganarse un lugar importante dentro del equipo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El nuevo fichaje del Monstruo Verde llega después de una destacada etapa con Victoria, donde demostró su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del sector derecho, actuando tanto como lateral como extremo, una polivalencia que llamó la atención de la directiva y el cuerpo técnico.