Informe de ASJ revela que 46 quirófanos están fuera de funcionamiento en hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe en el que advierte que 46 quirófanos permanecen fuera de funcionamiento en la red hospitalaria pública de Honduras, una situación que, según la organización, está incidiendo en el aumento de la lista de espera y la mora quirúrgica a nivel nacional. De acuerdo con el estudio, la red hospitalaria cuenta con 154 quirófanos, de los cuales 108 se encuentran habilitados, mientras que el 30%, equivalente a 46 salas de cirugía, permanece inactivo por distintas causas.

La directora de Salud de la ASJ, Blanca Munguía, explicó que los quirófanos inhabilitados requieren reparaciones, mantenimiento, equipamiento, insumos o la conformación de equipos multidisciplinarios para poder entrar nuevamente en operación. "Tenemos 46 quirófanos inhabilitados. Es una cantidad elevada que urge habilitar para reducir la mora quirúrgica y la lista de espera", manifestó Munguía, quien hizo un llamado a la Secretaría de Salud para implementar un plan progresivo que permita recuperar estos espacios. El informe señala que la situación ha empeorado en comparación con el año pasado. Mientras en 2025 se contabilizaban 41 quirófanos fuera de servicio, para marzo de 2026 la cifra aumentó a 46, lo que representa cinco salas más inhabilitadas dentro de la red hospitalaria. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La ASJ también indicó que la lista de espera quirúrgica pasó de 10,902 pacientes en enero a 10,948 con corte a junio, reflejando un incremento en la cantidad de personas pendientes de una intervención. Asimismo, el documento revela que 5,241 pacientes permanecen en mora quirúrgica, es decir, han esperado más de 90 días para ser intervenidos. Según la organización, aunque el porcentaje de pacientes en mora disminuyó de 52% a 48% durante el primer semestre del año, tanto la mora como la lista de espera muestran nuevamente una tendencia al alza. Munguía sostuvo que estos datos evidencian que las medidas implementadas hasta ahora no han logrado contener el crecimiento de ambos indicadores, por lo que consideró necesario revisar la estrategia de gestión hospitalaria para mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.



Hospitales con quirófanos fuera de funcionamiento