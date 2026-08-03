Gobierno de Honduras ha realizado cuatro mil operaciones para reducir la mora quirúrgica

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, afirmó que la actual administración del presidente Nasry Asfura impulsa una reestructuración de la Secretaría de Salud con el objetivo de reducir la carga administrativa y fortalecer el personal asistencial.
Según explicó, el Gobierno ha comenzado a redirigir recursos hacia áreas prioritarias como medicamentos, material médico-quirúrgico, oxígeno y atención hospitalaria.
Castillo destacó además los resultados del programa “La Salud Más Cerca de Usted”, mediante el cual ya se han atendido más de cinco mil personas y brindado más de 18 mil servicios a la población.
A esto suma la habilitación de quirófanos, la atención de la mora quirúrgica y la compra de medicamentos e insumos para fortalecer la red hospitalaria.
Asimismo, señaló que en los primeros seis meses de gestión se ha logrado disminuir el gasto en planilla y avanzar en la habilitación de quirófanos que permanecían fuera de servicio.
Además de contratar más personal especializado para atender la mora quirúrgica. Indicó que ya se han realizado más de cuatro mil cirugías en el sector público y un pilotaje de operaciones en hospitales privados para descongestionar la demanda acumulada.
El funcionario también detalló que el Gobierno ya ejecutó compras de medicamentos por 160 millones de lempiras, entre ellos fentanilo para hospitales, y que se preparan nuevas adquisiciones por 200 millones de lempiras en material médico-quirúrgico.
Añadió que el fortalecimiento de la logística de distribución será incorporado al fideicomiso de salud para garantizar una entrega más rápida y eficiente en todo el país.
Asimismo, destacó que la Secretaría de Salud trabaja en la rehabilitación de hospitales que presentan graves daños estructurales, como techos deteriorados, filtraciones, problemas eléctricos y equipos obsoletos.
Castillo mencionó inversiones prioritarias en centros asistenciales como el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Escuela y el Hospital Aníbal Murillo, entre otros, con el propósito de mejorar la atención a los pacientes.