Gobierno de Honduras ha realizado cuatro mil operaciones para reducir la mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.

El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, afirmó que la actual administración del presidente Nasry Asfura impulsa una reestructuración de la Secretaría de Salud con el objetivo de reducir la carga administrativa y fortalecer el personal asistencial.

Según explicó, el Gobierno ha comenzado a redirigir recursos hacia áreas prioritarias como medicamentos, material médico-quirúrgico, oxígeno y atención hospitalaria.

Castillo destacó además los resultados del programa “La Salud Más Cerca de Usted”, mediante el cual ya se han atendido más de cinco mil personas y brindado más de 18 mil servicios a la población.

A esto suma la habilitación de quirófanos, la atención de la mora quirúrgica y la compra de medicamentos e insumos para fortalecer la red hospitalaria.