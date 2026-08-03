Matan a balazos a joven repartidor en Juticalpa, Olancho

Un joven repartidor fue asesinado a balazos en un hecho violento registrado en la comunidad de Lempira, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada como Olvin Josué Mendoza Avilés, quien, de acuerdo con la información preliminar, presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.
Su cuerpo fue encontrado dentro de una zanja a un costado de la carretera, donde también permanecían la motocicleta que utilizaba para realizar entregas y la mochila de su trabajo como repartidor.
Tras el hallazgo, las autoridades se desplazaron hasta la escena para acordonar el área, realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del crimen, así como identificar y capturar a los responsables.
Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el móvil de este nuevo hecho violento ocurrido en el departamento de Olancho.