Matan a balazos a joven repartidor en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho.

Un joven repartidor fue asesinado a balazos en un hecho violento registrado en la comunidad de Lempira, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Olvin Josué Mendoza Avilés, quien, de acuerdo con la información preliminar, presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Su cuerpo fue encontrado dentro de una zanja a un costado de la carretera, donde también permanecían la motocicleta que utilizaba para realizar entregas y la mochila de su trabajo como repartidor.