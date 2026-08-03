  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a joven repartidor en Juticalpa, Olancho

Un joven repartidor fuera encontrado sin vida con múltiples impactos de bala a un costado de una carretera en la comunidad de Lempira, municipio de Juticalpa

Matan a balazos a joven repartidor en Juticalpa, Olancho

La víctima fue identificada como Olvin Josué Mendoza Avilés.
Juticalpa, Olancho.

Un joven repartidor fue asesinado a balazos en un hecho violento registrado en la comunidad de Lempira, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Olvin Josué Mendoza Avilés, quien, de acuerdo con la información preliminar, presentaba múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Su cuerpo fue encontrado dentro de una zanja a un costado de la carretera, donde también permanecían la motocicleta que utilizaba para realizar entregas y la mochila de su trabajo como repartidor.

Dictan arresto domiciliario a pastor acusado de graves delitos contra menores

Tras el hallazgo, las autoridades se desplazaron hasta la escena para acordonar el área, realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del crimen, así como identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar el móvil de este nuevo hecho violento ocurrido en el departamento de Olancho.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias