¿Cuándo es la audiencia inicial en el caso contra Juan Orlando Hernández?

TEGUCIGALPA

La audiencia inicial del expresidente Juan Orlando Hernández por el caso Pandora II fue programada para el próximo 12 de agosto, luego de que este lunes un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dictara medidas distintas a la prisión durante la audiencia de declaración de imputado. Con esta resolución, Hernández continuará el proceso judicial en libertad, después de que el juez rechazara la solicitud de detención judicial presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR), que lo acusan de los delitos de fraude y lavado de activos.

En la audiencia inicial, prevista para el 12 de agosto, las partes deberán presentar los elementos de prueba correspondientes para que el juez determine si existe mérito suficiente para que el exmandatario continúe enfrentando un proceso penal.

JOH no puede salir del país

Por su parte, la resolución de este lunes se fundamentó en la documentación presentada como prueba los informes incorporados al expediente y el principio de objetividad que rige el proceso penal, según explicó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. "Juan Orlando Hernández quedará bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, el cual deberá presentar un informe semanal sobre su situación jurídica", explicó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el juez ordenó la prohibición de salir del país, por lo que se girarán los oficios correspondientes a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería para garantizar el cumplimiento de la disposición.



Retrasos en la audiencia declaración de imputado

La audiencia de declaración de imputado inició con retraso debido a un recurso de reposición presentado por la defensa de Hernández el pasado viernes. Carlos Silva explicó que dicho recurso fue declarado sin lugar, lo que permitió que la diligencia judicial continuara conforme al procedimiento establecido. Antes de ingresar a la sala de audiencias, Hernández reiteró ante los medios de comunicación que acudía voluntariamente a responder ante la justicia y sostuvo que el proceso en su contra responde a una "persecución política".

"Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política", declaró el exgobernante. Asimismo, cuestionó la orden de captura emitida en su contra y afirmó que su defensa había solicitado desde meses atrás la suspensión de esa medida, además de expresar inconformidad por el desarrollo del proceso judicial. Durante sus declaraciones, Hernández también aseguró que regresó a Honduras tras concluir el proceso que enfrentó en Estados Unidos por narcotráfico y afirmó contar con documentación para respaldar sus argumentos.

Acusado de fraude y lavado de activos