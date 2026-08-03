MP y PGR piden detención judicial contra JOH por "peligro de fuga"

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron este lunes la detención judicial del expresidente Juan Orlando Hernández durante la audiencia de declaración de imputado por el caso denominado Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos. Carlos Silva, portavoz de la CSJ, informó que tanto el MP como la PGR argumentaron que existe "peligro de fuga y una posible obstaculización de la justicia", por lo que solicitaron al juez la aplicación de dicha medida contra el expresidente Hernández.

La petición fue presentada ante el juez que conoce la causa luego de que Hernández llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a audiencia de declaración de imputado por los señalamientos que la Fiscalía mantiene en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en el caso Pandora II. Antes del inicio de la audiencia, la defensa legal del exmandatario había presentado un recurso de reposición el pasado viernes, mediante el cual buscaba una revisión de una decisión judicial relacionada con el proceso. Sin embargo, el portavoz del Poder Judicial detalló que el recurso de reposición presentado por la defensa de Hernández fue declarado sin lugar, por lo que se procedió con el inicio de la audiencia, conforme a lo establecido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Silva indicó que las partes procesales fueron notificadas sobre la decisión y, además, recibieron la instrucción de permanecer dentro de la sala para iniciar de inmediato la audiencia, en aplicación del principio de economía procesal.

JOH se declara en indefensión