Declaran sin lugar recurso de reposición previo a audiencia de JOH en la CSJ

Tegucigalpa

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, resolución que permitió dar paso de forma inmediata a la audiencia de declaración de imputado, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva. Según Silva, el recurso fue interpuesto ante un juez natural, por lo que correspondía al mismo funcionario resolver la solicitud antes de continuar con el proceso judicial.

El portavoz detalló que el juez natural solicitó al Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción la remisión del expediente con el objetivo de fundamentar debidamente su resolución. Es decir, una vez emitida la decisión de declarar sin lugar el recurso de reposición, el proceso avanzó con la audiencia de declaración de imputado, tal como había sido previsto por las autoridades judiciales.

Proceso

Silva indicó que las partes procesales fueron notificadas sobre la decisión y, además, recibieron la instrucción de permanecer dentro de la sala para iniciar de inmediato la audiencia, en aplicación del principio de economía procesal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La resolución del juez natural despejó el único trámite previo que impedía el inicio de la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que el órgano jurisdiccional analiza los hechos atribuidos al acusado y determina las medidas que correspondan conforme al proceso. Silva explicó que, una vez concluida la audiencia de declaración de imputado, el juez deberá resolver la situación procesal del expresidente.

Sobre el recurso

El recurso se presentó como una incidencia previa a la audiencia, con el objetivo de que el juez natural revisara una resolución emitida por él mismo. Al ser declarado sin lugar, el juez mantuvo su decisión original y permitió que la audiencia de declaración de imputado comenzara de inmediato, sin suspender ni modificar el trámite judicial.

Se retrasa el inicio de la audiencia