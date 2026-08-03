Declaran sin lugar recurso de reposición previo a audiencia de JOH en la CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el recurso de reposición presentado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, resolución que permitió dar paso de forma inmediata a la audiencia de declaración de imputado, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Según Silva, el recurso fue interpuesto ante un juez natural, por lo que correspondía al mismo funcionario resolver la solicitud antes de continuar con el proceso judicial.
El portavoz detalló que el juez natural solicitó al Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción la remisión del expediente con el objetivo de fundamentar debidamente su resolución.
Es decir, una vez emitida la decisión de declarar sin lugar el recurso de reposición, el proceso avanzó con la audiencia de declaración de imputado, tal como había sido previsto por las autoridades judiciales.
Proceso
Silva indicó que las partes procesales fueron notificadas sobre la decisión y, además, recibieron la instrucción de permanecer dentro de la sala para iniciar de inmediato la audiencia, en aplicación del principio de economía procesal.
La resolución del juez natural despejó el único trámite previo que impedía el inicio de la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que el órgano jurisdiccional analiza los hechos atribuidos al acusado y determina las medidas que correspondan conforme al proceso.
Silva explicó que, una vez concluida la audiencia de declaración de imputado, el juez deberá resolver la situación procesal del expresidente.
Sobre el recurso
El recurso se presentó como una incidencia previa a la audiencia, con el objetivo de que el juez natural revisara una resolución emitida por él mismo.
Al ser declarado sin lugar, el juez mantuvo su decisión original y permitió que la audiencia de declaración de imputado comenzara de inmediato, sin suspender ni modificar el trámite judicial.
Se retrasa el inicio de la audiencia
El recurso fue presentado el pasado viernes luego de que el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declarara sin competencia para conocer la causa al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en ejercicio que justifique la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa de Hernández impugnó esa resolución al día siguiente y pidió que el proceso permanezca en la máxima instancia judicial del país, además de solicitar la ampliación de la suspensión provisional de la orden de captura y de la alerta roja de Interpol, cuyo plazo vence este lunes.
La suspensión de estas medidas fue concedida en junio pasado luego de que Hernández anunciara su regreso a Honduras, que lo extraditó en 2022 a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, una sentencia de la que fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Hernández, de 57 años, enfrenta una acusación por presunto fraude y lavado de activos en un caso abierto en 2023 relacionado con la supuesta desviación de unos 10,8 millones de dólares.
"A esta hora estoy en indefensión todavía (...) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo", declaró Hernández antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa, ubicada en la Corte Suprema de Justicia, donde se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público.