Retrasan audiencia contra JOH mientras resuelven recurso de reposición

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández por el caso denominado Pandora II se retrasó este lunes mientras las autoridades judiciales resuelven un recurso de reposición presentado por su defensa legal el pasado viernes. El exmandatario llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde debía comparecer a las 9:00 am ante un juez por las acusaciones de fraude y lavado de activos que el Ministerio Público le atribuye dentro de esta investigación.

Antes de ingresar a las instalaciones del Poder Judicial, Hernández aseguró que sus abogados interpusieron el recurso y cuestionó que todavía no exista una resolución sobre la petición planteada. “Nosotros pedimos un recurso de reposición el viernes, y no lo han resuelto. Estoy en el limbo”, manifestó Hernández ante los medios de comunicación. El expresidente señaló que esperaba que el proceso iniciara conforme a la citatoria emitida para este lunes 3 de agosto y cuestionó cambios relacionados con el juez que conocería la causa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“No me parece normal haberme citado para el día 3 y durante el fin de semana cambia de cuerpo, como dicen en el fútbol, y entonces aparece derivándole a otro juez”, expresó. Hernández llegó acompañado de familiares y afirmó que acudía voluntariamente para enfrentar el proceso judicial en su contra. “Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios. Gracias a ustedes también que están aquí. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia”, declaró.

Juez se declaró incompetente y defensa presentó reposición

Cabe mencionar que el pasado jueves, el juez natural del caso, conocido como Pandora II, se declaró sin competencia al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario en funciones que justifique la jurisdicción de la Corte Suprema, decisión que la defensa impugnó un día después.

Asimismo, el portavoz del Poder Judicial explicó el viernes pasado que el recurso de reposición de la Defensa busca que la causa contra Hernández, abierta en 2023 por la Fiscalía, permanezca en la Corte Suprema y no sea remitida a la jurisdicción ordinaria de Criminalidad Organizada.

La legislación hondureña establece que el Supremo es el órgano competente para juzgar a altos funcionarios y a los diputados, cargo este último que Hernández ostentaba durante los hechos investigados.



Indulto, retorno a Honduras y acusaciones en el caso Pandora II