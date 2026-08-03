  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá

El cadáver de la niña fue hallado dentro de una bolsa de plástico negra. El hallazgo se produjo entre las plantaciones de una finca de palma africana

“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
1 de 10

Dolor e impotencia embargan a la comunidad de Sabá, Colón, la cual se encuentra completamente paralizada tras confirmarse la trágica noticia.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
2 de 10

La pequeña Emili Dayana Muñoz, de apenas 9 años de edad, ha sido hallada sin vida ayer domingo en horas de la tarde. La menor había sido reportada como desaparecida desde la mañana del pasado sábado.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
3 de 10

El cuerpo de la niña fue hallado de forma espeluznante dentro de una bolsa de plástico negra. El hallazgo se produjo entre las densas plantaciones de una finca de palma africana en la zona.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
4 de 10

Emili Dayana fue vista con vida por última vez el sábado durante la mañana en el patio de su residencia, lugar de donde desapareció sin dejar rastro, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus familiares que terminó con el fatídico desenlace.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
5 de 10

El padre de la pequeña pidió a las autoridades del Ministerio Público que el cuerpo de su hija sea trasladado a la morgue de Tocoa, Colón, y no a la de San Pedro Sula. No obstante, no hubo una respuesta.

“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
6 de 10

Asimismo, el progenitor de Emili reveló ante los medios de comunicación que fue un señor quien terminó encontrando el cadáver de su hija y luego se dio parte a las autoridades policiales.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
7 de 10

“Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor», expresó el acongojado padre.
“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
8 de 10

De igual manera, el hombre agregó que su hija “estaba jugando en el patio de afuera de la calle, después salió en bicicleta”.

“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
9 de 10

Hasta el lugar del dantesco hallazgo se desplazaron elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones, así como personal de Medicina Forense para ejecutar el levantamiento del cadáver conforme a ley.

“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá
10 de 10

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los perpetradores de este atroz hecho que también enluta a toda la sociedad hondureña.
Cargar más fotos