“Salió en su bicicleta”: El desgarrador caso de Emili, la niña de 9 años hallada sin vida en Sabá

Dolor e impotencia embargan a la comunidad de Sabá, Colón, la cual se encuentra completamente paralizada tras confirmarse la trágica noticia.
La pequeña Emili Dayana Muñoz, de apenas 9 años de edad, ha sido hallada sin vida ayer domingo en horas de la tarde. La menor había sido reportada como desaparecida desde la mañana del pasado sábado.
El cuerpo de la niña fue hallado de forma espeluznante dentro de una bolsa de plástico negra. El hallazgo se produjo entre las densas plantaciones de una finca de palma africana en la zona.
Emili Dayana fue vista con vida por última vez el sábado durante la mañana en el patio de su residencia, lugar de donde desapareció sin dejar rastro, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus familiares que terminó con el fatídico desenlace.
El padre de la pequeña pidió a las autoridades del Ministerio Público que el cuerpo de su hija sea trasladado a la morgue de Tocoa, Colón, y no a la de San Pedro Sula. No obstante, no hubo una respuesta.
Asimismo, el progenitor de Emili reveló ante los medios de comunicación que fue un señor quien terminó encontrando el cadáver de su hija y luego se dio parte a las autoridades policiales.
“Como a las diez de la mañana vimos a la niña por última vez. No sabemos nada, hasta ahorita que la encontramos. La buscamos todo el día de ayer y hoy, hasta ahorita que la encontró un señor», expresó el acongojado padre.
De igual manera, el hombre agregó que su hija “estaba jugando en el patio de afuera de la calle, después salió en bicicleta”.
Hasta el lugar del dantesco hallazgo se desplazaron elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones, así como personal de Medicina Forense para ejecutar el levantamiento del cadáver conforme a ley.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los perpetradores de este atroz hecho que también enluta a toda la sociedad hondureña.