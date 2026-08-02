Fingían ser del "Cártel del Diablo" y caen cuando cobraban L500 mil de extorsión en Santa Cruz de Yojoa

Dos presuntos extorsionadores fueron capturados en flagrancia cuando, según las investigaciones, pretendían cobrar 500,000 lempiras producto de una extorsión en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, informó este domingo la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
La captura se realizó a la altura del desvío hacia Santa Cruz de Yojoa, donde los agentes interceptaron a los dos hombres cuando presuntamente realizaban el cobro del dinero exigido a sus víctimas.
Los detenidos fueron identificados como José Carlos Lemus Valladares, de 33 años, conocido con el alias de "Chili", y Ricardo Antonio Lemus Márquez, también de 33 años, alias "El Chele".
De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos integrarían un grupo delictivo independiente dedicado a la extorsión. Las autoridades sostienen que José Carlos Lemus era el encargado de coordinar las exigencias económicas, mientras que Ricardo Antonio Lemus presuntamente se encargaba de recoger el dinero.
Las pesquisas también establecen que los sospechosos intimidaban a sus víctimas haciéndose pasar por integrantes del denominado "Cártel del Diablo", estrategia con la que buscaban infundir temor para obligarlas a entregar elevadas cantidades de dinero.
En esta ocasión, la suma exigida ascendía a 500,000 lempiras, cobro que, según la Policía Nacional, fue frustrado gracias a la intervención oportuna de los agentes de la DAET.
Como parte de la operación, las autoridades decomisaron dinero en efectivo presuntamente producto de la extorsión.
También tres teléfonos celulares y un vehículo Honda CR-V, elementos que serán incorporados al proceso investigativo.
Los dos capturados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que enfrenten el proceso judicial correspondiente por su supuesta participación en el delito de extorsión.
La Policía Nacional indicó que continuará desarrollando operaciones de inteligencia para identificar y desarticular estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión, uno de los delitos que más afecta a comerciantes, transportistas y empresarios en diferentes regiones del país.
Momentos de la presentación de los dos imputados acusados de extorsión.
Parte las evidencias decomisadas a los dos presuntos implicados en los delitos de extorsión.