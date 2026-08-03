JOH llega a la CSJ y tilda de persecución política el caso en su contra

TEGUCIGALPA

El expresidente Juan Orlando Hernández llegó este lunes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentarse a la audiencia de declaración de imputado en el caso denominado Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos. A su llegada al Poder Judicial, Hernández aseguró que comparece ante la justicia de manera voluntaria y calificó el proceso en su contra como “persecución política”. El exmandatario estuvo acompañado por familiares y miembros de su defensa legal.

“Estoy aquí acompañado de mi familia, gracias a Dios. Gracias a ustedes también que están aquí. Hoy es un día en que nuevamente enfrentamos la justicia ante esta embestida de persecución política”, declaró ante los medios de comunicación. Hernández afirmó que regresó a Honduras luego de que, según sus palabras, una Corte de Apelaciones de Estados Unidos resolviera a su favor en el proceso judicial que enfrentó en ese país por delitos relacionados con narcotráfico. “Regresé con la Corte de Apelaciones de Estados Unidos diciendo que en efecto no había ninguna causa y todo quedaba a un lado”, manifestó el exgobernante, quien agregó que el juez Kevin Castel había eliminado los cargos en su contra. “Aquí están los documentos”, expresó mientras mostraba la documentación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El expresidente también cuestionó la orden de captura emitida en su contra en Honduras y aseguró que solicitó a sus abogados pedir la suspensión de dicha medida desde el pasado 9 de diciembre de 2025. “Esa orden de captura solo se la presentaron a Juan Orlando Hernández. A todos los demás los dejaron presentarse en libertad. Me tuvieron esperando seis meses”, afirmó.

Aún no resuelven recurso de reposición

Asimismo, señaló que su defensa presentó un recurso de reposición el pasado viernes y que este aún no había sido resuelto, por lo que aseguró encontrarse en una situación de incertidumbre previo al inicio de la audiencia. “Estoy en indefensión todavía, pero como ustedes son los periodistas les pido que investiguen qué pasó”, manifestó Hernández, quien también cuestionó cambios relacionados con la asignación del juez que conocería su caso. “No me parece normal haberme citado para el día 3 (agosto) y durante el fin de semana cambia de cuerpo, como dicen en el fútbol, y entonces aparece derivándole a otro juez”, expresó. Pese a sus cuestionamientos, el exmandatario aseguró que acudió a enfrentar el proceso judicial. “Aquí estamos para enfrentar la justicia como debe ser”, sostuvo. Durante sus declaraciones, Hernández también criticó a sectores de oposición que han cuestionado su regreso y comparó su situación con decisiones tomadas en el pasado, como la aprobación de una amnistía política en el Congreso Nacional que dirigió Luis Redondo. “¿Por qué no dijeron nada cuando emitieron un decreto de amnistía y de un solo plumazo dieron las cartas de libertad a miembros de Libertad y Refundación?”, cuestionó. Finalmente, reiteró que continuará defendiendo su inocencia y pidió que el proceso se desarrolle conforme a la ley. “Estamos de frente”, afirmó antes de ingresar a la CSJ.

Caso Pandora II

El caso, en el que el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) obtuvo un sobreseimiento definitivo, investiga el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

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