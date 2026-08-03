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Hallan embolsada a niña de 9 años en finca de palma de Sabá; su familia la buscaba

La pequeña Emili fue vista con vida por última vez el sábado en el patio de su casa. Su angustiosa búsqueda terminó con un final trágico ayer domingo

Hallan embolsada a niña de 9 años en finca de palma de Sabá; su familia la buscaba

La víctima fue identificada como Emili Dayana Muñoz. Mientras tanto, las investigaciones en torno a su violenta muerte continúan por parte de las autoridades.
Colon

Dolor e impotencia. La comunidad de Sabá, Colón, se encuentra paralizada tras confirmarse el hallazgo sin vida de la pequeña Emili Dayana Muñoz, de apenas 9 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde la mañana del pasado sábado.

El cuerpo de la menor fue hallado de forma espeluznante ayer en horas de la tarde, dentro de una bolsa de plástico negra y abandonado entre las densas plantaciones de una finca de palma africana en la zona.

Emili Dayana fue vista con vida por última vez el sábado durante la mañana en el patio de su residencia, lugar de donde desapareció sin dejar rastro, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus familiares que terminó con el fatídico desenlace.

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El padre de la pequeña hizo un llamado público y desesperado a las autoridades del Ministerio Público para pedir que el cuerpo de su hija sea trasladado a la morgue de Tocoa, Colón, y no a la de San Pedro Sula. También reveló que fue un señor quien halló el cadáver de su hija.

Hasta el lugar del dantesco hallazgo se desplazaron elementos de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras indagaciones, así como personal de Medicina Forense para ejecutar el levantamiento del cadáver conforme a ley.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los perpetradores de este atroz hecho que enluta también a toda la sociedad hondureña.

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Redacción La Prensa
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