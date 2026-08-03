Hallan embolsada a niña de 9 años en finca de palma de Sabá; su familia la buscaba

Colon

Dolor e impotencia. La comunidad de Sabá, Colón, se encuentra paralizada tras confirmarse el hallazgo sin vida de la pequeña Emili Dayana Muñoz, de apenas 9 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida desde la mañana del pasado sábado.

El cuerpo de la menor fue hallado de forma espeluznante ayer en horas de la tarde, dentro de una bolsa de plástico negra y abandonado entre las densas plantaciones de una finca de palma africana en la zona.

Emili Dayana fue vista con vida por última vez el sábado durante la mañana en el patio de su residencia, lugar de donde desapareció sin dejar rastro, desencadenando una angustiosa búsqueda por parte de sus familiares que terminó con el fatídico desenlace.