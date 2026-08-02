Matan a balazos a joven recién deportado en Sabá, Colón

José Dany Mejía Ramírez fue identificado como la víctima mortal de un hecho violento ocurrido durante la feria patronal de la comunidad de Elixir, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.
De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a la familia, Mejía Ramírez tenía aproximadamente dos semanas de haber sido deportado de Estados Unidos, una situación que ha incrementado la consternación entre sus seres queridos y habitantes de la zona.
El fallecimiento ha generado muestras de pesar y solidaridad en redes sociales, donde familiares y amigos han expresado mensajes de despedida y han pedido fortaleza para enfrentar esta irreparable pérdida.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho. No obstante, informaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.