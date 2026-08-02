Matan a balazos a joven recién deportado en Sabá, Colón

Sabá, Colón.

José Dany Mejía Ramírez fue identificado como la víctima mortal de un hecho violento ocurrido durante la feria patronal de la comunidad de Elixir, en el municipio de Sabá, departamento de Colón.

De acuerdo con información proporcionada por personas cercanas a la familia, Mejía Ramírez tenía aproximadamente dos semanas de haber sido deportado de Estados Unidos, una situación que ha incrementado la consternación entre sus seres queridos y habitantes de la zona.