“Vale que voy para el presidio; si no, voy al cementerio”: detienen a hombre por matar a una mujer en Tocoa

“Por asesinato. Porque me había robado dinero”, con esa frialdad y sin titubeos respondió Jairo Antonio Díaz Recartes (28) tras ser capturado por las autoridades, señalado como el responsable de haber quitado la vida a una mujer el pasado 23 de julio en pleno centro de Tocoa, Colón.
Al ser interrogado por los medios de comunicación sobre si mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima, el detenido lo descartó de forma categórica: “No, no, para nada. Me debía dinero. Simple y sencillamente me trabajaba y me debía dinero», afirmó, justificando su accionar al calificar a la hoy fallecida como una persona “problemática”.
“Yo le decía: tranquilo, pues; pero el problema es que me tiraba a la policía. Mentira que me iba a pagar”, declaró Díaz Recartes. Al preguntársele sobre el monto exacto de la supuesta deuda, se limitó a responder que era “incalculable” y admitió sin rodeos dedicarse a actividades ilícitas: “Del bajo mundo”.
El imputado, quien detalló haber percutido un solo disparo contra la víctima, fue localizado y requerido por los agentes policiales en la vivienda de su abuelo. Durante la entrevista, reveló que no era la primera vez que enfrentaba a la justicia, pues “venía saliendo del presidio”.
Pese a la indiferencia de sus palabras iniciales, el hombre dijo estar arrepentido sobre el rumbo que tomó su vida desde temprana edad. “Si hubiera podido cambiar de vida, no hubiera elegido seguir esta vida. Hubiera elegido un camino mejor, tal vez si hubiera seguido mis estudios o si hubiera seguido en la iglesia”, reflexionó, recordando que vaga en las calles desde los 12 años.
Finalmente, consciente del futuro legal que le espera tras este sangriento hecho, el hombre cerró sus declaraciones asegurando que pagará por sus actos: “Voy a pagar mis cuentas pendientes y tal vez algún día, ¿sabes?... Vale que voy para el presidio; si no, voy al cementerio”.
Díaz Recartes ya fue remitido a la fiscalía de turno para que se le instruya el proceso correspondiente por el delito de asesinato.