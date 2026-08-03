“Vale que voy para el presidio; si no, voy al cementerio”: detienen a hombre por matar a una mujer en Tocoa

Colón

“Por asesinato. Porque me había robado dinero”, con esa frialdad y sin titubeos respondió Jairo Antonio Díaz Recartes (28) tras ser capturado por las autoridades, señalado como el responsable de haber quitado la vida a una mujer el pasado 23 de julio en pleno centro de Tocoa, Colón.

Al ser interrogado por los medios de comunicación sobre si mantenía algún tipo de relación sentimental con la víctima, el detenido lo descartó de forma categórica: “No, no, para nada. Me debía dinero. Simple y sencillamente me trabajaba y me debía dinero», afirmó, justificando su accionar al calificar a la hoy fallecida como una persona “problemática”.

“Yo le decía: tranquilo, pues; pero el problema es que me tiraba a la policía. Mentira que me iba a pagar”, declaró Díaz Recartes. Al preguntársele sobre el monto exacto de la supuesta deuda, se limitó a responder que era “incalculable” y admitió sin rodeos dedicarse a actividades ilícitas: “Del bajo mundo”.